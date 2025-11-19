快儲水 桃園2區周六停水11小時 影響範圍曝

為配合桃園市政府捷工局辦理線遷移工程，台灣自來水公司第二區管理處將在11月22日上午9點至晚間8點，針對大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）執行停水作業，範圍包括蘆竹區、大園區及新北市林口區的林口火力發電廠，共計3千戶受影響。

台灣自來水公司第二區管理處發出停水公告，配合桃園市政府捷運綠線工程辦理「大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）配合管線遷移工程」，將在11月22日上午9點至晚間8點停水11小時。

此次停水影響範圍包括桃園市蘆竹區坑口里、山腳里、海湖里、濱海里，以及大園區菓林里、竹圍里；此外，新北市林口區的林口火力發電廠也在停水範圍內。

水公司提醒民眾，提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

剛恢復供水時，應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；恢復供水後，如仍無水時，請通知水公司，水公司將派專人到府服務。

