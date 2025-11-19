快儲水！竹縣關西、新埔部分地區11/25停水 影響6741戶

為辦理關西淨水場供電設備檢驗，新竹縣關西鎮、新埔鎮部分地區預計下週二(25日)上午9時至下午1時止，共計4小時停水施工。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「關西淨水場供電設備檢驗」，新竹縣關西鎮、新埔鎮部分地區預計下週二(25日)上午9時至下午1時止，共計4小時停水施工(含恢復供水時程)，影響用戶約6741戶，請用戶提早儲水備用。

三區處表示，這項檢驗如遇雨天或因特殊原因而導致無法施工時，另擇期辦理。停水區域包含新竹縣關西鎮全部地區(不含東平里)，以及新埔鎮內立里、寶石里、文山里(竹16線)。



影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

三區處竹北營運所詢問電話：03-5516814。

