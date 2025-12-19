快儲水！「這縣市」4地區大規模停水 21萬戶受影響

高雄即將大規模停水，台水公司提醒民眾事先儲水備用。示意圖／PhotoAC

台灣自來水公司宣布，將在12月30日當天上午9點開始，對高雄市4個行政區實施停水與降壓措施，時程從早上9點到晚上6點，預計將有21萬戶受到影響，整個白天都沒有水可用，停水範圍包括鳳山、大寮、小港與林園區，其中有部分地區將一路停水到12月31日的0點，提醒民眾提前完成儲水準備。

台水表示，因辦理「拷潭淨水場高低壓電氣設備停電檢驗」、「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm 出水水量計維修」及「1200mm 原水水量計維修」等因素，所以將對鳳山、大寮、小港與林園區實施停水與降壓。

停水區域一次看（12月30日9至18點）

鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。

大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮。

小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北）。

林園區：全區

降壓地區一次看

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門（鐵路以北）。

受影響範圍。圖／台水公司

另外，以下區域停水時間為12月30日9至12月31日0點

林園區：林家里。

小港區：小港區（孔宅里之旭日街一帶）。

台水公司提醒，臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，本公司於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。

