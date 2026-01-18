快儲水！週一「6縣市大停水」最長停10小時、一大早沒水用
生活中心／倪譽瑋報導
留意停水資訊！根據台灣自來水公司停水公告，週一（19日）起新北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄6縣市停水，其中不少是早上8、9時就停，一路停到下午，部分縣市停水範圍涵蓋2個行政區，其中台中的神岡、豐原，從19日08時30分持續停到18時30分，長達10小時，台水建議停水區域內之用戶「請自行儲水備用。」
新北市停水公告、無自來水可用區一覽
停水時間
1月19日09時 至 1月19日17時，停水8小時
停水區域
樹林區：中華路1-1號至1-8號
桃園市停水範圍、恢復時間
停水時間
1月19日23時 至 1月20日04時，停水5小時
停水區域
中壢區：自強里、莊敬里/富國街、富強街、富強西街、富村街、富裕街、強國路、榮民路、永強街、立德街、立德西街、精忠一街、精忠三街、精忠二街、精忠街、興仁路一段、莊敬路、陸光二街沿線路段含其巷弄，部分地區無水或水壓降低。
台中市2行政區停水 影響範圍稍多
停水時間
1月19日08時30分 至 1月19日18時30分，停水10小時
停水區域
神岡區：五權路、文賢街、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道八段、豐洲路
豐原區：三環路、三豐路一段、三豐路二段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐工路、豐洲路、豐科路
雲林縣停水公告、復水時間
停水時間
1月19日10時 至 1月19日17時，停水7小時
停水區域
虎尾鎮：惠來里/縱貫公路
嘉義縣自來水公司停水公告 2鄉鎮受影響
大林鎮
停水時間
1月19日08時 至 1月19日17時，停水9小時
停水區域
中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街
溪口鄉
停水時間
1月19日09時 至 1月19日17時，停水8小時
停水區域
成功路、新生街、溪民路
高雄市2行政區停水資訊一覽
大寮區
停水時間
1月19日08時30分 至 1月19日17時，停水8小時30分
停水區域
光明路三段、八德路、前庄路、巷尾路、打鐵店街、文華街、新民街、林厝路、永芳路、溪寮路、琉球路、翁園路、萬丹路、黃厝新路、黃厝路
旗津區
停水時間
1月19日09時 至 1月19日17時，停水8小時
停水區域
旗津三路、旗津二路、旗港路
資料來源：台灣自來水公司停水公告查詢
