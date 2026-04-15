快儲水！高雄明停水最長15小時 影響4萬戶範圍曝光

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自來水公司配合翁公園淨水場3項工程進行，大寮區、鳳山區及大樹區部分里16日停水11至15小時，共有4萬戶受影響。（圖：自來水公司提供）

自來水公司配合高雄翁公園淨水場電氣設備檢驗等3件工程進行，大寮區、鳳山區和大樹區部分里明天（16日）將大規模停水11至15小時，預計有4萬戶受影響。

自來水公司第七區管理處表示，一般停水區域包括大寮區山頂、永芳、光武、會社、三隆、上寮、中興、江山、忠義、琉球、翁園、溪寮、義和、前庄、中庄以及鳳屏路以南的後庄里，另外，和發產業園區和萬大工業區也在停水範圍；鳳山區停水區域包括東門、鳳東、誠德、誠信以及誠智里；大樹區的九曲里和瓦厝街小型工業區一帶也受影響，這些區域預計從上午9點到晚上8點停水11個小時。

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此外，管線末端以及地勢較高地區包括市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、衛生所以上的進學路、正氣路、中山工商以及山頂國小一帶，則是從上午9點停水到晚上12點整整15個小時。

自來水公司提醒民眾在停水前6個小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，大樓及地勢較高地區因水壓需一段時間才會恢復正常，恢復供水時間會較為延遲。（溫蘭魁報導）

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