快儲水！高雄12/7「大停水10小時」 影響範圍曝
高雄澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗於12月7日開始進行，當天早上8時至18時部分區域將停水，提醒當地居民盡早儲水。
停水時間：12月7日早上8時00分至12月7日18時
停水原因：澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗
停水範圍：高雄市/三民區/本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、寶獅里、本揚里、本文里、寶業里、寶慶里、寶民里、寶國里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、本館里、寶中里。鳥松區/大華里、鳥松里、夢裡里。鳳山區/忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里。前鎮區/瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。苓雅區/全部。仁武區/全部。
降壓地區：高雄市/三民區/精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。鳳山區/埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、文德里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、文衡里。鹽埕區/全部。新興區/全部。鼓山區/全部。前金區/全部。左營區/明建里、新下里、埤北里、海勝里、埤東里、新中里、福山里、菜公里、尾北里、永清里、自助里、崇實里、新上里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、廟北里、廟東里、進學里、合群里、祥和里、屏山里、路東里、廍北里、城南里、聖南里、廍南里、埤西里、聖西里、聖后里、果惠里、果貿里、頂西里、果峰里、新光里。
降壓原因：澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗
台灣自來水公司第七區管理處提醒，停水時間請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，本公司於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。
