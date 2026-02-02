快儲水！高雄3地區將停水20小時 5.2萬戶受影響

3地區快儲水。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄民眾注意了！台灣自來水公司第七區管理處發文提醒，2月5日將有3大區域因自來水主幹管破損漏水，將停水進行搶修，共約5.2萬戶受影響，提醒民眾務必提前儲水備用。

台灣自來水公司第七區管理處在臉書粉專發文表示，高雄市橋頭區典昌路漏水，口徑1200mm的SP管正在搶修，先前已經在1月21日停水共7小時辦理第一階段探測確認漏水點、研議修漏方式及增設鋼板防止水沖蝕管體，第二階段將於2月5日凌晨0時至20時進行停水搶修。

停水原因是什麼？

橋頭區典昌路353號前漏水搶修

停水影響區域有哪些？

影響區域包含：梓官區全區；橋頭區頂鹽里；楠梓區建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里，3區域合計共影響5.2萬戶。

停水時間是何時？

2月5日00:00~20:00

台灣自來水公司也提醒，實際執行時，將儘量縮小停水範圍及時間，造成民眾不便敬請見諒，提醒民眾在停水時間要慎防火源，並請關閉抽水機電源以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染，至於停水範圍區域內的住戶，也要先自行儲水備用，於作業完成後就會恢復供水，不過管線末端及高地區域可能會有較延遲復水現象，如要確認相關停復水進度，可至台水網站停水查詢系統查詢。

高雄3地區將停水。（圖／翻攝自台灣自來水公司第七區管理處臉書）

