快儲水！高雄4區停水9小時 台水配合年度檢修12月30日壓降影響21萬戶

高雄市部分行政區將於12月30日實施停水作業，提醒民眾提前儲水備用。（示意圖／Pixabay）

台灣自來水公司宣布，將於12月30日針對高雄市4個行政區進行設備檢修工程，當日上午9時起實施停水與壓降措施，預計影響時間長達9小時，將有超過21萬戶用戶受到波及。此次停水範圍包括鳳山、大寮、小港與苓雅區，提醒民眾提前完成儲水準備。

台水公司指出，配合「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，拷潭淨水廠需進行年度電氣設備檢驗，工程預定於12月30日上午9時至當日晚間6時間段內進行。此次作業為提升設備穩定性與供水品質，並同步辦理多項維修工程，包括「新庄橋修漏」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」，以避免重複停水對居民造成不便。

根據台水公司說明，停水與壓降供水的戶數分別為：鳳山、大寮、小港及苓雅區共計17.8萬戶將全面停水，另鳳山區部分里別則實施水壓降低措施，預估影響3.2萬戶。此外，位處供水系統末端的林園區林家里、小港區孔宅里旭日街一帶，停水時間將延長至當日晚間12時。

台水公司強調，除公告停水與壓降範圍外，其他地區將維持正常供水。然而，受地勢影響，大樓高層或位於管線末端地區的水壓回復時間可能較長，請用戶耐心等候。

為因應停水，水公司建議民眾應於停水前6小時內完成儲水，停水期間務必關閉抽水機電源。若住家自來水進水口位於地面以下，應將總表前制水閥關閉，以防止虹吸效應導致污染發生。復水後，請務必開啟所有水閥排氣，以利系統順利恢復供水。

