快儲水！「1縣市」大停水9小時「一早就沒得用」影響時間範圍曝

記者簡浩正／台北報導

下週二台東市中華路一段585號至台東高中前，將進行汰換管線工程。台水敬請自來水用戶配合儲水備用。（示意圖／資料照）

記得儲水備用！根據台灣自來水公司（台水）的公告，下週二（16日）將辦理「中華路一段585號至台東高中前汰換管線工程」自來水管線新、舊管連接作業，停水區域包含台東市中華路一段、桂林南路、鐵花路(台東大學臺東校區周邊)等周邊區域供水用戶。

台東市停水時間、範圍：

經濟部台灣自來水公司第十區管理處停水通報，辦理「中華路一段585號至台東高中前汰換管線工程」自來水管線新、舊管連接作業，將於114年12月16日（星期二），上午8時至下午17時，實施間歇性暫停供水施工。

停水區域：台東市中華路一段、桂林南路、鐵花路(台東大學臺東校區周邊)等周邊區域供水用戶，影響戶數約53戶。屆時敬請自來水用戶配合儲水備用，造成用水不便之處，懇請見諒。

