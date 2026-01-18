即時中心／廖予瑄報導

台灣自來水公司今（18）日公告全台6縣市明（19）日將會停水，包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市，其中，台中市更停水長達10小時，提醒民眾，務必儲存足夠水資源，以免無水可用。

明日停水地區將包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市等6縣市。

新北市：樹林區中華路1-1號至1-8號，自1月19日09時00分起，停水至1月19日17時00分。

桃園市：中壢區自強里、莊敬里富國街、富強街、富強西街、富村街、富裕街、強國路、榮民路、永強街、立德街、立德西街、精忠一街、精忠三街、精忠二街、精忠街、興仁路一段、莊敬路、陸光二街沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低，自1月19日23時00分起，停水至1月20日04時00分。

廣告 廣告

台中市：神岡區五權路、文賢街、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道八段、豐洲路；豐原區三環路、三豐路一段、三豐路二段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐工路、豐洲路、豐科路，自1月19日08時30分起，停水至1月19日18時30分。

雲林縣：虎尾鎮惠來里縱貫公路，自1月19日10時00分起，停水至1月19日17時00分。

嘉義縣：大林鎮中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街，自1月19日08時00分起，停水至1月19日17時00分，部分管末端地區，需延遲30分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

溪口鄉成功路、新生街、溪民路，自1月19日09時00分起，停水至1月19日17時00分。

高雄市：大寮區光明路三段、八德路、前庄路、巷尾路、打鐵店街、文華街、新民街、林厝路、永芳路、溪寮路、琉球路、翁園路、萬丹路、黃厝新路、黃厝路，自1月19日08時30分起，停水至1月19日17時00分。

旗津區旗津三路、旗津二路、旗港路，自1月19日09時00分起，停水至1月19日17時00分。

原文出處：快新聞／快儲水！6縣市明日停水 最久10小時無水用

更多民視新聞報導

6縣市居民注意！台水曝明日停水區域 雲林最久10小時無水用

有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水

基隆大停水延長到週六! 2.1萬戶"超過24小時"無水可用

