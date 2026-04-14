快儲水！8縣市今停水「最長9小時」 影響範圍一覽

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台灣8個縣市於4月14日實施停水作業，其中停水時間最長達9小時。此次停水涵蓋台中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣與台東縣，各地停水時間與影響範圍已公布。

停水。（示意圖／Pexels）

台中市停水作業分為多個區域。南屯區豐安街等地停水時間為上午8時30分至下午5時，共約8.5小時，主要進行汰換管線工程以提升供水穩定度並降低漏水風險。停水影響南屯區嶺東南路、嶺東路、建功路、忠勇路、永春北路、永春南路、永春路等地區。另有多條街道實施降壓作業，包含南屯區七星北街、七星南街、中台路、保安一街、保安二街、學田路、嶺東南路、嶺東路、建功路、忠勇路、春安一街、春安路、永春北路、永春南路、永春路、精科東路、義芳街；烏日區學田路、成功東路、成功西路。

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大里區停水時間為上午9時至下午4時，共7小時，同樣進行汰換管線工程。停水影響包括上興街二段、仁化路、仁福一街、仁福二街、仁福街、仁禮街、向上街、向學一路、善化路、四維街、四育街、塗城路、慈善路、慈德路、文化街、至善路、金山一街、金山二街、金山街、金德街、鳳城街等地。降壓影響區域為大里區上興街一段、上興街二段、中興路一段、五福三街、仁化路、仁德街、仁愛路、仁祥街、仁義路、吉祥街、向學一路、向學路、善化路、塗城路、慈德路、文化街、至善路、金城街、金山街、長春路、龍城街。大肚區則在上午9時至下午5時停水8小時，影響仁德路、平和東街、新興街、沙田路一段、沙田路二段、自由路、華南路等地區。

中部停水時間最長地區為沙鹿區，自上午8時至下午5時停水9小時，進行正德路段管線汰換工程。停水影響沙鹿區正德路、正義路、向上路六段、向上路七段、屏西路、自強路、自立路。降壓影響區域為沙鹿區正德路、正義路、向上路六段、向上路七段、屏西路、自立路。

彰化縣金馬路二段停水時間為上午8時30分至下午5時，約8.5小時，實施管線汰換工程。嘉義縣吳鳳橋改建進行管線改接，停水時間為上午8時至下午5時，共9小時，影響番路鄉內甕村、新福村。上午8時30分至下午5時三村里潭墘善興宮一帶配合新裝工程施工。嘉義市則辦理管線汰換工程，提升供水穩定度，停水時間為上午8時30分至下午5時，約8.5小時，影響西區民生北路、光彩街、蘭井街等路段。

停水影響區域一次看。（示意圖／資料照）

台南市停水作業涵蓋多個行政區。七股區停水時間為上午9時至11時30分，共約2.5小時，影響大埕里、篤加里、玉成里、龍山里、七股里等地。西區停水時間為上午9時至下午5時，8小時，影響三官路、五妃街、健康路二段、夏林路、福吉路等路段。永康區停水時間同為上午9時至下午5時，8小時，影響北興路、大同街、大灣路一帶。佳里區僅有忠孝路385巷約11戶停水，時間為上午8時至下午5時，9小時。

屏東縣上午9時至下午5時，停水8小時，影響區域為互助街、台糖街、合作街、廣東南路、建國路、建復路、建興路、復興路、棒球路、興安街等。高樹鄉世一路則因辦理管線汰換工程，上午8時30分至下午4時30分停水，共8小時。花蓮縣吉安鄉停水時間為上午10時至12時，共2小時，影響中山路一段、中正路一段、南埔八街、吉豐路、廣賢路、香源路等地。台東縣停水時間為上午8時至下午5時，共9小時，進行管線汰換工程提升供水穩定度並降低漏水風險，影響台東市四維路一段、強國街、中華路一段、精誠路、馬亨亨大道等地區。

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