快儲水！8縣市大規模停水「最長23小時」 影響範圍曝光

生活中心／陳慈鈴報導

8縣市大規模停水「最長23小時」，提醒民眾做好儲水準備。（示意圖／資料照）

趕快儲水！台灣自來水公司公告，自今（18）日09時00分至19日08時00分，共計3縣市停水23小時，預計6618戶受影響；還有5縣市也會實施停水作業，總計8縣市大規模停水，提醒民眾多加留意。

台灣自來水公司表示，為了辦理「114年貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換停水作業」，將針對部分地區進行降水、減壓。

台灣自來水公司提醒，實際執行時，將儘量縮小停水範圍及時間，造成不便，敬請見諒。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內用戶，請自行儲水備用，於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至停水查詢系統查詢。

【停水區域】

新北市

瑞芳區北部濱海公路、南雅路、哩咾路、建基路一段、建基路二段、明里路、機車專用道、洞頂路、海濱路、深澳路、濱二路、瑞八公路、瑞濱端、瑞濱路、瑞濱路一段、籠山路、金水公路、長仁路、鼻頭路、龍山路、深澳里、龍山里。

貢寮區丁子蘭坑道路、下溪街、丹裡街、仁和路、仁愛路、仁義街、保健街、內隆林街、北勢坑街、北部濱海公路、南勢坑街、吉林產業道路、和美街、土地公嶺街、外隆林街、大澳街、學苑街、尖山街、嵩陽街、巫里岸街、延平街、復興街、德心街、惠隆街、文秀坑街、新港街、朝山大道、朝陽街、東興街、桂安街、水返港街、泮宮路、田寮洋街、研海街、福興街、福連街、福隆街、總統路、美灩山街、興隆街、荖寮街、蓬萊街、虎子山街、裕隆街、貢寮街、貢澳公路、遠望坑街、長泰路、長潭街、雞母嶺街、香蘭街、馬崗街、龍洞街、龍門街、龜壽谷街。

雙溪區丁子蘭坑道路、中山路、中正路、中華路、五分街、侯牡公路、光復街、內挖路、勝利街、土地公嶺街、基福公路、外柑街、大同街、太平路、尪仔崙坑路、平雙產業道路、新基北街、新基南街、新基東街、新基西街、新寮仔路、朝陽街、東榮街、泰和街、牡丹路、瑞雙公路、石筍路、竹林路、聖南路、自強路、警政街、長安街、長潭街、雙柑公路、雙泰產業道路、雙澳公路、雙澳路、雞母嶺街、魚行道路。

宜蘭縣

頭城鎮濱海路七段、石城路、蓬萊街。

基隆市

中正區中正里、中濱里、中砂里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、長潭里。

信義區孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、仁壽里、仁義里、義昭里。

【降壓區域】

基隆市

中正區中船里、信義里、入船里、德義里、正砂里、正義里、正船里、港通里、義重里。

◎其他停水作業

桃園市

為了辦理龍潭基地開發工程-環2停車場及運動中心共構工程自來水管路改接作業，預計自今日10時00分至16時00分實施停水作業。

【停水區域】

平鎮區興隆路、龍園一路、龍園三路、龍園十路。龍潭區梅龍路、湧光路一段、興隆路、龍園一路、龍園七路、龍園五路、龍園八路、龍園六路、龍園十路、龍技街、龍科街。

台中市

為了辦理西屯區櫻花路等汰換管線工程，預計自今日08時30分至17時00分實施停水作業。非連續停水，僅路口制水閥更新及沿線用戶改接時停水，假日及雨天不施工。

【停水區域】

台中市西屯區上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里，共7個村里（青海路二段以北、甘肅路二段及文心路三段以西、 河南路二段以南等一帶 ）。

雲林縣

為了辦理光明路段汰換管線工程，預計自今日08時00分至18時00分實施停水作業。

【停水區域】

雲林縣北港鎮信義路、光明路、民生路、新興街、興南街、博愛路。

嘉義縣

為了辦理嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，預計自今日08時00分至17時00分進行停水作業。下午17時將開始恢復供水，部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

【停水區域】

嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北，警察局北側水利橋以南，悅氏礦泉水以西，好收72之18號以東，範圍巷弄。

台南市

為了辦理「安南區長和路二段（安和路到仁愛橋）汰換管線工程」，預計自今日08時00分至18時00分實施停水作業。依據《台南市政府道路挖掘條例》規定，上下班時段須停止施工，請配合節約用水並預作儲水準備。如延後復水造成不便之處，敬請見諒。

【停水區域】

北安路四段（雙號側）、長和路三段（雙號側）、安和路五段（單號側）、北安路四段及五段含巷弄.安和路五段含巷弄.長和路三段含巷弄。

