快儲水！8縣市明天將停水 最長10小時沒水用

17日8縣市部分地區將停水，提醒民眾儲水備用。（本報資料照片）

自來水公司官網顯示，明（17）日共有8縣市有停水公告，不少地區停水時間長達8小時以上，提醒民眾及早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，以防火警或供水管網吸入污水。

【桃園市】

停水時間：11月17日10:30-17:30

停水地區：龜山區長慶一街、長慶二街

停水原因：辦理龜山區長慶一街40號旁用戶新舊管連接事宜。

【新竹縣】

停水時間：11月17日13:00-16:00

停水地區：竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里。共4個村里。

停水原因：新光街226巷新裝斷管連絡-停水施工。

【雲林縣】

停水時間：11月17日08:00-18:00

停水地區：北港鎮光明路

停水原因：辦理光明路段汰換管線工程。

【嘉義縣】

停水時間：11月17日08:00-17:00

停水地區：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北，警察局北側水利橋以南，悅氏礦泉水以西，好收72之18號以東，範圍巷弄。

停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，停水時間114年11月17日上午8時至下午5時，下午5時開始恢復供水(部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延)。

【台南市】

停水時間：11月17日08:00-18:00

停水地區：北安路四段(雙號側)，長和路三段(雙號側)，安和路五段(單號側)，北安路四段及五段含巷弄，安和路五段含巷弄，長和路三段含巷弄。

停水原因：為辦理『安南區長和路二段(安和路~仁愛橋)汰換管線工程』，致轄區內部分地區停水，上午8時至下午6時，下午6點後恢復供水，依據台南市政府道路挖掘條例，上下班時段須停止施工，請貴用戶配合節約用水並預作儲水準備。如延後復水造成不便之處，敬請見諒。

停水時間：11月17日09:00-17:00

停水地區：學甲區中洲里、北門區文山里。共2個村里。

停水原因：辦理北門區二重港174線汰換管線工程。

停水時間：11月17日08:00-17:00

停水地區：佳里區中興街、佳南路、鎮山街。

停水原因：佳里區佳南路汰換管線工程施工。

停水時間：11月17日09:00-17:00

停水地區：鹽水區中正路39號至155號、中正路5-1號至35號、月津段422地號、康樂路11號。

停水原因：辦理鹽水區中正路等汰換管線工程。

停水時間：11月17日09:00-17:00

停水地區：永康區大橋一街247巷76號至113號、大橋二街205號至277號(單數側)、大橋二街226號至238號(雙數側)。

停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程， 大橋二街263號旁(共1處)，管線停水施工。

【高雄市】

停水時間：11月17日08:00-16:00

停水地區：林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路。

停水原因：汰換管線。

停水時間：11月17日08:30-17:30

停水地區：橋頭區瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街。

停水原因：高市橋頭區瑞祥一街至五街汰換管線工程，施工工期預估兩個月，原則每日收工皆復水，並隨工程調整停水範圍及時間，每日滾動式調整重新公告一次，不便之處請多包涵。

【屏東縣】

停水時間：11月17日08:30-17:00

停水地區：枋寮鄉人和村、地利村、天時村，中華路以南/臨海路以東/中正大路以北/沿山路一段以西。

停水原因：辦理東港所分區計量委外建置工程埋設水量計施工作業停水(如遇豪雨、颱風假順延，小雨照常施作)。

停水時間：11月17日08:30-16:00

停水地區：枋寮鄉內寮村，中正大路以北、北勢溪以南。

停水原因：辦理東港所分區計量委外建置內寮小區封閉(如遇豪雨、颱風假順延，小雨照常施作)。

【澎湖縣】

停水時間：11月17日09:30-16:30

停水地區：馬公市中正路、中華路、介壽路、信義路、光復路、北辰街、大智街、忠孝路、文光路、文化路、文康街、新村路、明遠路、樹德路、民族路、水源路、治平路。

停水原因：辦理「澎湖馬公市民生路等汰換管線工程(工程編號：RC-114-0729-0002)」斷管連接。

