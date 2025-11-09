快儲水！9縣市明沒水可用 新北市最長連續停水8天

9縣市大停水。（示意圖／翻攝自pexels）





記得儲水否則明天上班前沒水可用！根據自來水公司資訊顯示，明（10）日全台9縣市因應工程施作，部分地區實施停水，其中新北板橋更是一連8天，每天固定時間停水，《EBC東森新聞》為您整理全台停水資訊。

停水注意事項有哪些？

提醒民眾，停水期間慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞，並將總表前制水閥關閉，避免負壓污染發生，供水恢復時，請先檢視水池水塔情形，避免底部沈積物造成水濁，若是以蓄水池貯水之間接自來水用戶，應自行檢查蓄水池是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用，此外，災後水質濁度增高，宜煮沸後再飲用，以保障飲水安全。

新北市

停水原因：辦理板橋區=懷德街139巷及重慶路93巷等汰換管線工程（RC/114/1201/0021）

停水時間：11/10至11/17 每日09:00~17:00

停水範圍：板橋區93巷1號至51號及成都街71巷

基隆市

停水原因：台電線路設備更換工程（影響和平島加壓站）

停水時間：11/10 09:00~15:00

停水範圍：基隆市中正區北寧路、和平街含各巷弄等一帶

桃園市

停水原因：龍潭區中豐路156號制水閥新裝埋設

停水時間：11/10 10:00~16:00

停水範圍：桃園市龍潭區中山里、烏林里、烏樹林里，共3個村里

新竹縣

停水原因：小區管網封閉檢漏

停水時間：11/10 22:00~11/11 05:00

停水範圍：新竹縣竹北市中和街、泰和路、環北路二段

雲林縣

停水原因：因辦理用戶新裝管線連接暫停供水

停水時間：11/10 08:30~17:00

停水範圍：雲林縣虎尾鎮虎興西二路

嘉義市

停水原因：因辦理新裝工程（建案名稱:正原營造工程有限公司,裝置地址:嘉義市東區南門段三小段30/1地號），需停水聯結施工

停水時間：11/10 10:30~16:30

停水範圍：嘉義市東區光華路3號至23號、忠孝路6號及6/1號、民族路230號至280號

台南市

安南區

停水原因：為配合「台南市安南區城西街二段（城南路/鄭成功廟）」汰換管線工程，致轄區內部分地區停水

停水時間：11/10 09:00~17:00

停水範圍：城南路、城西街二段

鹽水區

停水原因：辦理鹽水區中正路等汰換管線工程

停水時間：11/10 09:00~17:00

停水範圍：鹽水區中山路3巷、中山路5號至7號、中正路142巷、中正路66號至174號、西門路12巷2號3號、18巷5號、24巷12號13號、西門路2號14號

佳里區1

停水原因：辦理汰換管線工程施工後試水（試水完成後即提早復水）

停水時間：11/10 08:30~11/10 16:00

停水範圍：台南市佳里區鎮山街（佳南路至勝利路）左右兩側及鎮山街122、105、160、131巷等用戶

佳里區2

停水原因：辦理佳里區佳南路等汰換管線工程（因雨不施工）

停水時間：11/10 09:00~17:00

停水範圍：台南市佳里區中興街、佳南路128~268號（佳南路北側 中興街至勝利路）、佳南路166巷及200巷之用戶

永康區1

停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程， 大橋二街139號旁（共1處），管線停水施工

停水時間：11/10 09:00~17:00

停水範圍：台南市永康區中華路826號、大橋二街139號、大橋二街73號至139號（單數側）、大橋一街103巷123號至153號（單數側）

永康區2

停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程， 大橋二街54號旁（共1處），管線停水施工

停水時間：11/10 09:00~17:00

停水範圍：大橋二街26號至62/1號（雙數側）、大橋一街103巷117號、大橋一街103巷67弄1號至38號

高雄市

停水原因：漏水修復

停水時間：11/10 08:00~16:00

停水範圍：高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路。

屏東縣

南州鄉社邊路、林邊鄉竹林路

停水原因：辦理南州鄉南安村汰換管線工程

停水時間：11/10 09:30~16:00

停水範圍：屏東縣南州鄉社邊路、林邊鄉竹林路。

南州鄉萬華村

停水原因：辦理南州鄉同安村汰換管線工程

停水時間：11/10 09:30~16:00

停水範圍：南州鄉萬華村萬華路10巷

