快充不是電池殺手！ 6個月實測打臉充電迷思 真正致命的是高溫

關於「快速充電是否加速電池老化」這件事，網路上始終各有說法，有人堅信慢充才耐用，也有人認為快充傷電池早就過時；YouTube 頻道 HTX Studio近期針對這個長年爭議做了一場長達六個月的實測，結果意外顛覆不少人的想像。

500次循環測試，快充與慢充差距竟低於0.5%

為了貼近一般使用者的情境，團隊找來6支iPhone12，分別以20W快充與5W慢充進行從100%放到5% 再充回滿的一次完整循環，總計執行500次，大約等同一年多的使用量，同時還加入了支援120W超級快充的Android手機iQOO 7當對照組。



結果非常有趣！iPhone12以5W慢充約衰退11.8%，以20W快充約12.3%，僅多 0.5%，iQOO 7以18W 慢充衰退約8.8%，但120W快充反而緊衰退8.5%；這代表現代的充電架構與電池管理系統，已經能在高功率下有效控溫與分配電流，快充不等於更快報銷電池，甚至在Android測試裡，快充組衰退更少。



HTX Studio的結論十分明確，決定電池壽命的根本因素不是瓦數，而是電池循環次數累積，以及充電/使用時是否處於高溫環境。

30%～80%「保護式充電」有用嗎？睡覺充電是否會「過度充電」？

長久流傳最好把電量維持在30%～80%之間」這次實測也同步驗證；經過測試，iPhone健康衰減降低約4%，iQOO 7則衰減降低約2.5%，證實這樣做確實能延緩老化，但幅度不算大，對大多數人來說，不值得為了那幾% 的差距犧牲便利性。



不少人擔心睡覺充一整晚會造成「過度充電」；實測在關機狀態下，將手機長期維持在 1%、50%、100%三種電量持續插電，結果顯示電池健康度完全沒有變化，充電管理會在滿電後自動阻斷充電壓力。



關於何時該換電池這點，HTX Studio表示當電池健康掉到約80%～85%，多數手機的續航會變得明顯不夠用；其中iPhone換電池後最高可提升約24%續航，Android則能多出約90分鐘使用時間；若一天需要充電兩次、或健康度落在這區間以下，就可考慮更換。

不用再糾結「快充會傷電池」，真正該避免的是高溫

綜合實測，最合理的充電建議非常簡單；那就是用你覺得最方便的方式充電、避免高溫、也不要讓電量長期掉到接近 0%，而睡前插著到早上沒問題！



快充的存在，是為了讓生活不必綁在插座旁等待，而以現代電池設計與溫控技術而言，快充對電池壽命影響非常小，建議大家可以放心充電啦！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）