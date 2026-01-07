快到離譜亮到爆！LG 新 OLED 顯示器 UltraGear GX7 衝上 720Hz 問鼎玩家新神裝｜CES 2026

快到離譜亮到爆！LG 新 OLED 顯示器 UltraGear GX7 衝上 720Hz 問鼎玩家新神裝

LG 於 CES 2026 發佈全新 27 吋 UltraGear GX7 電競螢幕，號稱是品牌歷來最快、最亮的 OLED 顯示器。它採用了 LG Display 第四代 RGB Tandem 2.0 OLED 技術，可達到 335 nit 典型亮度，並擁有 VESA DisplayHDR True Black 500 認證，對比度及暗部細節都有顯著提升。

高達 720Hz 更新率，反應速度快過人手

GX7 在 QHD 模式下可達到 540Hz 更新率，若轉為 HD 模式更可達到驚人的 720Hz。再配合 0.002ms 灰階反應時間，幾乎即時顯示畫面變化。這比人類反應速度快 3,000 倍以上，專為追求毫秒差距的電競玩家而設。

廣告 廣告

此外，該顯示器通過 VESA ClearMR 21000 認證，屬於目前最高級別的動態清晰度標準，快速移動畫面下依然保持銳利清晰。它同時支援 NVIDIA G-SYNC 及 AMD FreeSync Premium Pro 技術，可減少畫面撕裂或延遲情況。

專業色準兼顧創作用途

除遊戲效果突出外，GX7 同樣具備專業級色彩表現。配備真 10-bit 面板，它具備 99.5% DCI-P3 色域和低於 2 的 Delta E 準確度，非常適合剪片、修圖及內容製作使用。

與此同時，GX7 亦通過 UL 五項護眼認證，包括防眩光、不閃屏、低藍光及降低生理節律影響等，長時間使用更舒適。

設計簡約連接埠齊全，預購再送螢幕

外觀方面，LG UltraGear GX7 採用 「幾乎無邊框」設計，支援高度、傾斜、旋轉及垂直旋轉調校，方便不同坐姿及擺放方式。連接埠亦相當全面，提供雙 HDMI 2.1、DisplayPort 2.1、Thunderbolt USB-C，再加上 2 個 USB 3.0 埠 及 4 極耳機插口，滿足玩家與工作者需要。

目前新機已於 LG 官網公開預購，價格是 US$1,000。凡於 2 月 1 日前下單，即可免費額外獲贈一部 27 吋 FHD 240Hz 電競顯示器，價值 299 美元（有點意義不明？）。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk