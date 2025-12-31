快刷存摺！今入帳「近10萬元」 6筆津貼連發

勞保局今日一早發放6筆津貼，其中一筆近10萬元。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





勞保局今（31）日一早發放6筆津貼，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助，以及國民年金保險老年年金給付等。符合提領資格的民眾，可刷存摺確認款項是否已入帳。

根據勞動部勞保局行事曆公告，12月已陸續發放多項給付，包括農民月退休儲金、老農津貼、國民年金保險原住民給付等，共計13項款項。今日一次入帳的6筆津貼，分別為「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」、「國保身心障礙年金給付併計勞保年資」、「國民年金保險老年年金給付」、「國民年金保險喪葬給付」、「國民年金保險遺屬年金」、「國民年金保險身心障礙（基本保證）年金」。

國民年金保險喪葬給付須知

勞保局提醒，國民年金保險喪葬給付的申請資格為被保險人在「65歲以前且仍在加保期間」死亡，由實際支出殯葬費的人提出申請。若死亡時已退保或年滿65歲，則不符合請領資格。

喪葬給付金額依被保險人死亡當月的月投保金額計算，一次發放5個月。自104年1月1日起，國民年金保險月投保金額為1萬8282元，112年1月1日再調整為1萬9761元。舉例來說，如果被保險人在112年1月15日死亡，給付金額為1萬9761元×5個月，共計9萬8805元；若死亡日期為111年10月31日，則以1萬8282元×5個月計算，共9萬1410元。

勞保局也提醒，喪葬給付必須在被保險人死亡次日起算5年內提出申請，超過期限將不予核定給付。

各項給付入帳時間一次看

12月31日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

