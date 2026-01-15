快刷存摺！今入帳2津貼共近「14萬元」 16筆津貼連發
勞保局1月將陸續發放18筆津貼，其中今（15）日除了發放「國民年金保險生育給付」，符合資格的媽媽可領近4萬元外，也同步發放「國民年金保險喪葬給付」，民眾可刷存摺確認款項是否入帳。此外，至月底前還有16筆津貼將陸續入帳，符合條件者可多加留意。
生育給付資格與標準
國民年金生育給付自2011年7月1日起實施，只要女性被保險人在國民年金加保有效期間分娩或早產，且未請領其他社會保險的生育給付，即可向勞保局申請國民年金生育給付。給付金額以國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）為基準，一次發給2個月；若生雙胞胎則發給4個月，三胞胎為6個月，依此類推。
生育給付申請方式
1.戶政事務所：辦理出生登記時同步申請。
2.戶政司全球資訊網：線上辦理出生登記時一併申請（線上辦理即可）。
3.網路申請：至勞保局網站辦理。
4.紙本申請：郵寄或親送勞保局。
國民年金保險喪葬給付須知
勞保局提醒，國民年金保險喪葬給付的申請資格為被保險人在「65歲以前且仍在加保期間」死亡，並由實際支出殯葬費用者提出申請。若被保險人死亡時已退保或年滿65歲，則不符合請領資格。
喪葬給付金額以被保險人死亡當月的月投保金額計算，一次發給5個月。國民年金保險月投保金額自2015年1月1日起為1萬8282元，並於2023年1月1日調整為1萬9761元。舉例來說，若被保險人於2023年1月15日死亡，給付金額為1萬9761元乘以5個月，共計9萬8805元；若死亡日期為2022年10月31日，則以1萬8282元計算，給付總額為9萬1410元。
勞保局也提醒，喪葬給付須在被保險人死亡次日起5年內提出申請，逾期將不予核定給付，請符合資格者務必留意申請期限。
各項給付入帳時間一次看
1月15日
國民年金保險生育給付
國民年金保險喪葬給付
1月20日
農民月退休儲金
老農津貼
1月22日
國民年金保險生育給付
1月23日
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
1月29日
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
國民年金保險生育給付
1月30日
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
