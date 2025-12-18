快刷存摺！一早入帳近4萬元 月底前還有15筆
勞保局今（18）日一早發放「國民年金保險生育給付」，符合資格的媽媽可領近4萬元津貼，建議儘快刷存摺確認款項是否已入帳。此外，根據勞動部勞保局行事曆公告，12月底前還有多筆款項將陸續發放，符合條件的民眾記得留意。
根據勞保局公告，12月共將發放勞保年金、國民年金、國民年金保險老年年金及勞退月退休金等共19項款項。今日入帳的為「國民年金保險生育給付」，而截至月底前，還有15筆款項將依序發放，包含國民年金保險老年基本保證年金、勞保年金給付、國民年金保險遺屬年金等。
勞保局說明，只要女性被保險人在國民年金加保有效期間內分娩或早產，且未請領其他社會保險的生育給付，即可向勞保局申請國民年金生育給付。給付標準為國民年金月投保金額（目前為1萬9761元），一次核發2個月；若生雙胞胎則發給4個月，三胞胎為6個月，依此類推。
不過，勞保局也提醒，依《國民年金法》第28條規定，生育給付的請求權時效為5年，自分娩或早產次日起算。若超過5年才提出申請，因已逾法定期限，將不予給付，請民眾務必留意申請時效。
生育給付申請方式
1.戶政事務所：辦理出生登記時同步申請。
2.戶政司全球資訊網：線上辦理出生登記時一併申請。
3.網路申請：至勞保局官網線上申辦。
4.紙本申請：郵寄或親送勞保局。
12月各項給付入帳時間一次看
12月18日
國民年金保險生育給付
12月19日
農民月退休儲金
老農津貼
12月24日
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
國民年金保險生育給付
12月30日
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
12月31日
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
