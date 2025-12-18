快刷存摺！一早入帳近4萬元 月底前還有15筆

勞保局今日發放「國民年金保險生育給付」，符合資格的媽媽可領近4萬元。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





勞保局今（18）日一早發放「國民年金保險生育給付」，符合資格的媽媽可領近4萬元津貼，建議儘快刷存摺確認款項是否已入帳。此外，根據勞動部勞保局行事曆公告，12月底前還有多筆款項將陸續發放，符合條件的民眾記得留意。

根據勞保局公告，12月共將發放勞保年金、國民年金、國民年金保險老年年金及勞退月退休金等共19項款項。今日入帳的為「國民年金保險生育給付」，而截至月底前，還有15筆款項將依序發放，包含國民年金保險老年基本保證年金、勞保年金給付、國民年金保險遺屬年金等。

勞保局說明，只要女性被保險人在國民年金加保有效期間內分娩或早產，且未請領其他社會保險的生育給付，即可向勞保局申請國民年金生育給付。給付標準為國民年金月投保金額（目前為1萬9761元），一次核發2個月；若生雙胞胎則發給4個月，三胞胎為6個月，依此類推。

不過，勞保局也提醒，依《國民年金法》第28條規定，生育給付的請求權時效為5年，自分娩或早產次日起算。若超過5年才提出申請，因已逾法定期限，將不予給付，請民眾務必留意申請時效。

生育給付申請方式

1.戶政事務所：辦理出生登記時同步申請。

2.戶政司全球資訊網：線上辦理出生登記時一併申請。

3.網路申請：至勞保局官網線上申辦。

4.紙本申請：郵寄或親送勞保局。

12月各項給付入帳時間一次看

12月18日

國民年金保險生育給付

12月19日

農民月退休儲金

老農津貼

12月24日

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

國民年金保險生育給付

12月30日

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金（首發案）

12月31日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

