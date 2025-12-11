快刷存摺！一早入帳近4萬 月底前17筆接續

勞保局今（11）日一早已發放國民年金保險生育給付，符合資格的媽媽可領到近4萬元。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





勞保局今（11）日一早已發放「國民年金保險生育給付」，符合資格的媽媽可領到近4萬元，記得刷存摺確認是否入帳。此外，勞保局也將在12月底前陸續發放共17筆款項。

勞保局表示，國民年金生育給付自2011年7月1日開始實施，凡女性被保險人在國民年金有效加保期間內分娩或早產，或是在加保期間懷孕並於退保後1年內因同一懷孕事故分娩或早產，且未領取其他社會保險的生育給付，都可向勞保局申請。

給付金額依現行國民年金月投保金額1萬9761元計算，一次給付2個月金額；若為雙胞胎則給4個月、三胞胎給6個月，以此類推。但需注意，《國民年金法》第28條規定，生育給付的請求權時效為5年，自分娩或早產次日起算，逾期申請將不予受理。

國民年金生育給付4大申請方式

1.戶政事務所：辦理出生登記時同步通報申請，備妥本人金融帳戶。

2.戶政司網站：線上辦理出生登記時可同步申請。

3.勞保局e化服務：以自然人憑證或行動認證登入後即可24小時申辦。

4.紙本申請：寄送或親送申請書及存簿封面影本至勞保局。

各項給付入帳時間一次看

12月15日

國民年金保險喪葬給付

12月18日

國民年金保險生育給付

12月19日

農民月退休儲金

老農津貼

12月24日

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

國民年金保險生育給付

12月30日

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金（首發案）

12月31日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

