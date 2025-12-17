快刷存摺「一筆近4萬入帳」！還有15筆發到年底

生活中心／李明融報導

記得去刷存摺，政府大紅包正式入帳！根據勞保局最新行事曆，今（18）日發放「國民年金生育給付」，符合資格的被保險人最高可領取將近4萬元（39,522 元） 的補助。勞保局特別提醒，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，若超過補助恐怕將面臨「充公」命運，呼籲民眾務必留意自身權益。除了這份大補貼外，到2025年底前還有多達15筆各式給付與津貼將陸續撥款。

廣告 廣告

快刷存摺「一筆近4萬入帳」錯過5年充公！還有「15筆款項」一路發到年底

今（18）日發放國民年金保險生育給付，若超過5年才申請勞保局會核定不予給付。（圖／民視新聞資料照）根據勞動部勞保局行事曆公告指出，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，或在加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金的生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月生育給付。如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。依國民年金法第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

快刷存摺「一筆近4萬入帳」錯過5年充公！還有「15筆款項」一路發到年底

除了「國民年金生育給付」之外，還有15筆款項將在2025年底前陸續發放。（圖／民視新聞資料照）

除了「國民年金生育給付」之外，到2025年底前還有15筆款項將陸續發放：

12/19 (五)：1. 農民月退休儲金 2. 老農津貼

12/24 (三)：1. 國民年金保險老年基本保證年金 2. 國民年金保險原住民給付 3. 國民年金保險生育給付

12/30 (二)：1. 勞保年金給付 2. 災保年金給付 3. 災保失能照護補助 4. 勞退月退休金 (首發案)

12/31 (三)：1. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助 2. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資 3. 國民年金保險老年年金給付 4. 國民年金保險喪葬給付 5. 國民年金保險遺屬年金 6. 國民年金保險身心障礙 (基本保證) 年金

原文出處：快刷存摺「一筆近4萬入帳」錯過5年充公！還有「15筆款項」一路發到年底

更多民視新聞報導

雨神準備long stay！「下最猛地區」曝光

合歡山武嶺「一整片垃圾」！太管處不忍了將重罰

陳耀訓春節蛋黃酥沒秒殺！網揭買氣下滑關鍵原因

