快刷本子！2項勞保津貼今早入帳8000元

[NOWnews今日新聞] 勞動部勞工保險局國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付，預定於今（25）日入帳，本（11）月底前，還會有11筆津貼也入帳，勞保局提醒符合資格的民眾，儘速透過網路銀行或存摺明細確認款項，確認是否到帳。

根據勞保局行事曆，今日發放津貼為國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付，勞保老年年金為勞工在離職後，只要符合資格並完成申請，就能開始領取，會於申請的當月會開始計算，並於隔月底匯入指定帳戶；國民年金的各項給付，則會在審核通過後，於每個月的最後一個工作日完成入帳程序；在老年基本保證年金部分，勞保局將針對符合民國32年10月1日以前出生、設籍台灣且近三年每年居住超過183天的民眾，每月可領取4049元，直到去世為止。

原住民年金給付則是提供給年滿55歲的原住民，符合資格者可自申請當月起領取每月4049元的補助，直到65歲前一個月結束。

勞保局提醒，津貼款項將直接撥入申請時提供的帳戶，若發現尚未入帳，可聯絡勞保局查詢狀況。另外，民眾也可利用勞保局官網、行動版網頁或撥打客服專線了解更多申領細節。

勞保局指出，11月底前還有11筆款項將陸續發放，時程如下：

11月27日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付



11月28日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金



