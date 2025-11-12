快刷簿子！首批普發1萬已陸續入帳 登記結果明開放查詢
全民普發一萬元現金，首批登記入帳的民眾以及直接入帳的特定對象，已自今(12)日起依各家銀行作業陸續入帳，民眾可至金融機構補摺，或登入網路銀行、行動銀行查詢。
財政部說明，領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬，不用上網登記，今日起1萬元就會匯入個人帳戶。
財政部提醒，以海外帳戶、匯票或支票領取者；勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶者，近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象；低收、中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收人老人生活津貼」者才是；身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」者才是。
此外，財政部提到，自11月5日至10日已上網登記並檢核成功者，自昨日晚間6時至今日，也已陸續入帳。由於各家銀行作業程序及交易筆數不同，有的銀行會比較晚撥款，請民眾耐心等待，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。若不確定自己是否有登記成功，自11月13日凌晨0時起，可至普發一萬官網，輸入本人、代領人身分證或居留證號及發放對象健保卡號，確認送出即可查詢入帳情形，一次僅能查詢一位。若入帳失敗或核驗失敗，請重新登記，或於11月17日起至ATM領現，郵局則是11月24日開放臨櫃領取。
