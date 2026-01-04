快則慢 慢則快／唐勝一

唐勝一

進入冬季，農村的“三冬”工作進入快車道，鄉里的專題會議是一個接著一個。

蘇吳鄉首先召開的是冬種工作會議，要求所有農田務必種植油菜，並要參會的各村支部書記作表態性發言。寨溝村的劉雲支書，是最後一個表態的。他磨磨蹭蹭地琢磨:他和村委副主任及會計，三人家裏各有一臺整耕機，翻地不成問題；至於是否育苗栽種，還是點播、撒播，可視各戶在家的勞力辦，有勞力在家的就育苗栽種，只有老人留守便進行點播，而沒有勞力在家的就讓村幹部幫忙進行撒播。

於鄉長看了看劉雲，問:“你有難處麼？”“沒有。”劉雲斬釘截鐵地回答，“我都有了具體的行動方案，保證儘快落實到位。”果真沒錯，寨溝村的冬種油菜生產，在全鄉49個村裏排名第一。

不過，在冬季植樹造林這一項，寨溝村沒能保住先進性，在全鄉各村排名中，算是中游，位列第26名。

記得上次專題會議上，肖鄉長手指輕輕敲著筆記本，滿臉堆笑地說:“劉支書，上次油菜種植會議上，你最後一個表態的，反倒奪得完成任務好的第一名，看來這次植樹造林工作，你又會更進一步啰。”劉雲皺著眉頭，同時擺了擺手:“不，完成任務有難度啊。我們村去年伐了幾座山頭，靠留守的老弱病殘村民，咋墾挖得過來嘛？我還得去另尋別的辦法。說實話，心裏沒多大的譜呢。”肖鄉長依舊笑著:“劉支書謙虛，低調，你說的沒多大譜吧，其實是早已成竹於胸了。好吧，我信你。”

水利是農業的命脈。略懂農村工作的領導都會大興水利建設和維修。鄉里召開的這個專題會議，用時最長，熬得聽會者都昏昏欲睡了。肖鄉長不時地敲著講臺:“振作，振作起來。修水利沒精神，那可是搞不好的喲。”最後到了各村表態時，劉雲支書率先第一個表了態:“按鄉政府佈置，我們回家就幹。”“好！”肖鄉長帶頭鼓起掌來，掌聲久久沒能停下來。肖鄉長打著手勢示意停下，開啟了笑口:“劉雲支書頭一個表態，看來吃透了會議精神，鉚足了勁兒，是要打個翻身仗啊。希望各村向寨溝村學習，迅速掀起水利建設的新高潮。”

肖鄉長一連幾天都去了寨溝村，頭兩天沒找著劉雲支書，打電話得知去了親戚家。肖鄉長在電話裏說:“你快給我回來。”

劉雲前腳剛踏入家門，肖鄉長後腳就跟著進了屋。“快，通知村幹部和各村小組長到村部開會。”哪知，劉雲磨蹭著招呼鄉長，看座，敬煙，倒茶水，同時，在煙霧彌漫中侃大山了。火急火燎的肖鄉長忍不了，唿地起身，扔下手裏的煙支，用手指著劉雲，說話像放機關槍似的一串一串:“你咋回事啊？下個通知都難？不想開會麼？有意跟我過不去？是不想幹好冬修水利工作，還是嫌我在這裏妨礙你啦？那你為何在會議上表態表得那麼快，還是第一個呢？”

待鄉長氣呼呼的坐下，劉雲又給其敬上一支煙，且打著火點上。劉雲坦言:“對你肖鄉長，我沒有意見。上次會議我表態快，其實是沒打算完成這項工作，反正沒法完成，不如先過過口癮。說句大實話，對於冬修水利不是我有意見，而且普通的村民都有意見。冬修水利跟冬種冬植不一樣，冬修水利是要錢才幹得了的。而現在真要農民自己掏腰包來搞冬修水利，是沒多少人願意掏的。大家知道，國家每年對農村水利建設投入了不少的資金，那資金可是分配不公啊。哪個村有人在各級當幹部，資金就接二連三地往那個村裏投，以至年年都有。像我們村沒有人在外面當幹部，已是10多年沒看到政府的水利建設資金投入了，以至水利設施損毀嚴重，不是一點點的小錢就能搞好的。”

肖鄉長聽得直點頭:“那你咋不早說呢？”

“我說了，在今年的鄉人大會上，我還以此作為提案上交了鄉人大呢。我們村也年年向有關部門遞交過申請報告，卻都是石沉大海沒了消息。”

鄉長用手指了指劉雲:“你呀你，真讓人琢磨不透啊。從這三冬工作的三次專題會議上的表態來看，就猜不透你的心思。你最後表態吧，反倒率先完成任務成了樣板村；而你最先表態呢，卻是遲遲沒有行動，繼而拖了全鄉水利設施維修工作的後腿。”

劉雲支書抬起頭來，說:“我呢，就這個性格，對能完成的工作任務，會慢表態，要快速將具體方案過一遍篩，行動就能快，落實很到位；對沒法完成的工作任務，則快表態，反正不切實際，不僅是慢落實，甚或落實不了。”

肖鄉長認真聽著，一時陷入了沉思，他得想方設法，讓寨溝村的冬修水利工作儘快行動起來。