快加油！下周油價驚漲 最大漲幅曝光

下周油價估漲0.3元到0.4元。

國內油價要漲了，預估29日、下周一凌晨零點起，國內汽油每公升零售價調漲0.3到0.4元，柴油漲0.3到0.4元。

近期國際油價因美國對委內瑞拉原油出口展開查緝上漲，中油累算至12月25日7D3B周均價為62.23美元，較上周60.45美元漲1.78美元。本周新臺幣兌美元匯率31.504元，較上周31.485元貶值0.019元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，不考量亞洲鄰近國家最低價及啟動平穩措施後，預估下周國內汽油調漲約0.3到0.4元、柴油調漲0.3到0.4元。

若按照預估，每公升零售價格為：92無鉛汽油26.7或26.8元、95無鉛汽油28.2或28.3元、98無鉛汽油30.2或30.3元、超級柴油25.1或25.2元。

實際調整金額，以28日（日）中午12點，台灣中油全球資訊網暨經濟部網站公布為準。