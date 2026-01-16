快加油！中油下周汽油估漲0.8元、柴油0.9元

伊朗政治局勢緊張，牽動國際油價，中油預計下周調漲汽、柴油價格。資料照，李政龍攝



想加油要快！由於伊朗局勢緊張，地緣政治因素導致國際油價上漲。照中油浮動油價公式，預估下周一（1/19）凌晨零時起，汽油每公升調漲0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。

按照預估，下周參考零售價分別為92無鉛汽油每公升27元或27.2元、95無鉛汽油每公升28.5元或28.7元、98無鉛汽油每公升30.5元或30.7元、超級柴油每公升25.5元或25.7元。

中油累算至15日的調價指標7D3B周均價為63.60美元，較上周60.28美元上漲3.32美元。本週新台幣兌美元匯率為31.627元，較上周31.548美元貶值0.079元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，預估下周汽油零售價調漲0.6至0.8元，柴油調漲0.7至0.9元。至於實際調漲金額，中油將於周日（1/18）中午12時公布。

