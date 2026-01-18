快加油！ 中油明起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

台灣中油19日凌晨0時起，汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元。（示意圖／Pexels）





台灣中油公司公告，明（19）日凌晨0時起，汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪，進而導致國際油價上漲，故按浮動油價機制，調整汽、柴油價格每公升為0.8元及0.9元，不過此價格仍低於亞洲鄰如日、韓、港、新加坡等國家。

本週受伊朗政局動盪影響，國際油價上漲。（圖／翻攝自台灣中油公司）

