快加油！ 台灣中油：明起汽、柴油調漲0.1元

台灣中油公司宣布，明天（8日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)維持明年第一季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)

調整後參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。