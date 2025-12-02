快卡位！台南跨年首波卡司公布 李多慧要主持耶誕演唱會

圖／TVBS

距離跨年不到一個月，台南市府今天(2日)下午舉辦記者會，公布台南好YOUNG耶誕跨年演唱會的一系列卡司名單，其中20日的搖滾耶誕演唱會，主持人邀請到啦啦隊女神李多慧和籃籃，至於瑤瑤郭書瑤、動力火車和告五人也都會在27日登台演唱。

圖／TVBS

AcQUA源少年《e步e步》：「慢慢靠近，e步e步，oh。」

男團AcQUA源少年在台上炒熱氣氛，台南好YOUNG耶誕跨年演唱會，也公布了首波卡司，包含AcQUA源少年，在20號要登上搖滾耶誕演唱會外，主持人更是重量級，「啦啦隊天花板」李多慧和籃籃。

藝人瑤瑤郭書瑤：「這一次也為了這個表演，有想一下我們的歌單這件事情，因為也會有新的音樂作品要帶給大家。」

記者會驚喜現身，瑤瑤郭書瑤除了27日要登上南瀛草地演唱會外，也攜手市長黃偉哲，共同開箱其餘耶誕跨年的卡司名單。

台南市長黃偉哲：「我們也希望一年多辦幾次，但是我們還是希望很多好朋友一起來台南，吃、喝、玩、樂之外，還要聽非常精采的演唱會。」

熱情邀請大家到台南共襄盛舉，因為從20日耶誕演唱會開始，有動力火車和告五人之外，27號有天團玖壹壹和吳汶芳等人，眾星雲集，至於跨年夜，首波名單包含陽帆女兒安吉，還有男團F.F.O，要和大家一起迎接2026。

