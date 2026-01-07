快去刷存摺！豪發1296億紅包 184萬人樂透

台積電184萬多名股東趕快刷存摺，台積電今（8日）配發025年第2季現金股息，每股配發5元，總計發放約1296.66億元，其中台積電創辦人張忠謀一個人就領到約6.25億元現金，至於昨天大跌30元的台積電，同樣反應在美國的表現，台積電ADR下跌8.66美元，跌幅2.64％，收在318.77美元。

台積電8日配發 2025年第2季現金股息，每股配發5元，預計將發出近1300億元（資料照片）

台股今年在台積電帶動下，指數衝破3萬點歷史整數關卡，市場氛圍偏多且熱絡，儘管昨天漲多後休息，不過分析師持續看好AI長線展望，投資人多選擇將股息再次投入，以台積電這次發放約1296.66億元來看，有望為台股帶來另一波資金活水。

美國7日股價疲弱，四大指數當中僅那斯達克上漲37.10點，漲幅0.16％，收在23584.28點，至於與台灣關係最深的費城半導體指數則下跌最深，下跌76.06點，跌幅0.99％，收在7574.87點。

