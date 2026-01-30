快去加油！下週油價又要漲了 柴油是今年第二大漲幅

【記者許麗珍／台北報導】市場憂心美國伊朗發動攻擊，國際油價大漲，今依油價公式，估算下週油價汽油、柴油原應大漲0.6元，納入亞鄰最低價限制後，最後估算下週汽油調漲0.3元、柴油漲0.6元，其中柴油是今年第二大漲幅。實際調幅待中油於 2月1日中午12點對外公布。

市場擔憂美國對石油輸出國家組織（OPEC）重要產油國伊朗發動攻擊，全球油市供應因此受影響，國際油價大漲逾3%，約5個月以來新高。

今依據油價公式，估算下週汽油原本應大漲0.6元、柴油大漲0.6元，但加計本週汽油吸收0.1元後，汽油更是大漲0.7元、柴油漲0.6元，不過納入亞鄰最低價限制之後，最後估算汽油漲0.3元、柴油漲0.6元。

其中，柴油大漲0.6元，是繼今年1月19日汽油大漲0.8元、柴油大漲0.9元之後，柴油今年第二大漲幅。

若中油下週汽油調漲0.3元、柴油漲0.6元，調整後的下週中油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

今預估台塑石化下週油價，汽油也是調漲0.3元、柴油調漲0.6元，調漲後的台塑石化油價，92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.1元。其中，台塑石化柴油每公升比中油便宜0.2元，其他無鉛汽油價格則與中油相同。實際調幅待台塑石化2月1日14點對外公布。

