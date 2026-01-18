快去加油！ 中油宣布明起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

台灣中油19日凌晨0時起，汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元。（圖／侯世駿攝）

快加油！台灣中油公司公告，自明（19）日凌晨0時起，汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

台灣中油透露，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

本週受伊朗政局動盪影響，國際油價上漲。（圖／翻攝自台灣中油公司）

