快去加油！伊朗緊張局勢升溫 下周起油價估漲0.6至0.9元

本周由於伊朗地緣政治緊張局勢升溫，引發市場對中東原油供應的擔憂，帶動國際油價強勢反彈。估計下周一（19日）開始，國內油價將大幅調漲，汽油預估調漲約0.6到0.8元、柴油調漲0.7到0.9元。

累算至1月15日之7D3B周均價為63.60美元，較上周60.28美元上漲3.32美元。本周新台幣兌美元匯率為31.627元，較上周31.548元貶值0.079元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.9元。實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

若按照預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2至27.4元、95無鉛汽油每公升28.7至28.9元、98無鉛汽油每公升30.7至30.9元、超級柴油每公升25.6至25.8元。

根據外媒報導，本周國際油價顯著上揚，焦點全在伊朗與周邊地區的地緣政治衝突。隨著中東局勢再度緊繃，市場擔憂衝突可能擴大，進而波及荷姆茲海峽等關鍵能源運輸通道，或導致伊朗石油出口受阻。

這種對供應中斷的恐懼心理迅速在市場蔓延，加上紅海航運風險尚未解除，投資人重新評估地緣政治風險溢價，推升了原油期貨價格。儘管全球需求面仍有雜音，但短線上供應端的安全疑慮主導了油價走勢，讓本周油價大幅收高，連帶影響下周國內油價。

