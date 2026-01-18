快去加油！台灣中油：明日起汽、柴油價格各調漲0.8元、0.9元

記者李鴻典／台北報導

快去加油！台灣中油公司宣布，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油：19日起汽、柴油價格各調漲0.8元、0.9元。（圖／翻攝自經濟部）

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

廣告 廣告

台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

更多三立新聞網報導

沒台積電美國就不理台灣？專家舉格陵蘭狠打臉藍白

民眾黨參選人看板遮號誌燈 Cheap轟：笑死！深思熟慮的愚蠢

對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟

像在各國開分店！經濟部貼圖：台積電佈局全球仍是TaiwanSMC

