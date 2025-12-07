快去加油！國際油價上漲 明起汽、柴油價格各調漲0.1元

國際油價上漲，明起汽、柴油價格各調漲0.1元。（示意圖，本刊資料照）

台灣中油公司表示，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第一季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

廣告 廣告

台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

更多鏡週刊報導

明起2波冷空氣南下！下週末恐達「大陸冷氣團」等級 全台急凍

今日大雪到！ 命理師提醒「6禁忌、7食補」過寒冬

9-10月統一發票中獎清冊出爐！2人花30元中200萬 他花38元買麥當勞中千萬