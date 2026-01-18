快去加油！明起汽、柴油各調漲0.8元及0.9元

台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元。（圖／翻攝自經濟部網站）





台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

吸收金額／每公升 政府調降貨物稅 維持亞鄰國家最低價 平穩措施 合計 汽油 2.2 0.0 0.0 2.2 柴油 1.6 0.0 0.0 1.6

廣告 廣告

台灣中油強調，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額，實際零售價格以各營業點公告為準。

更多東森新聞報導

獨家／怕缺油！ 專訪委國台商：加油站「車龍」看不到盡頭

加油再等等！中油宣布：明起油價調降0.4元

俄持續對烏轟炸！傳川普將就局勢發聲明 油價收高

