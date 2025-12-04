快去拿鮭魚！迷路小海豹誤闖紐西蘭酒吧

▲一隻小海豹闖入紐西蘭一間酒吧，店長用鮭魚成功把牠引誘到狗籠內，等待野生動物巡護員救援。（圖／翻攝自臉書／Sprig + Fern The Meadows）

[NOWnews今日新聞] 意外嬌客！紐西蘭一間酒吧日前闖入一隻迷路的海豹，店主一開始還以為是狗狗，細看才發現是一隻小海豹，連忙喊「快去拿鮭魚」，把海豹引誘到狗籠內，交給自然保護巡護員，送牠回到大自然。

據《美聯社》報導，這段意外插曲發生在紐西蘭南島最北端里奇蒙的一間精釀啤酒酒吧「Sprig + Fern The Meadows」，11月30日，陰雨綿綿的週日傍晚，酒吧迎來這位意外嬌客，一隻小海豹搖搖晃晃的走了進去。

因為是寵物友善酒吧，女店長埃文斯（Bella Evans）一開始還以為是狗狗跑進來，上前仔細查看後，才發現來訪者是一隻海豹。

埃文斯也回憶說，大家都被驚訝到了，「我的天哪，那是只海豹！怎麼會在這裡逛街？」一位顧客抓起毛衣試圖把海豹從後門趕出去，但海豹靈活的躲過追趕，衝進廁所、躲到洗碗機下方。

另一位顧客從家裡拿來一個狗籠，埃文斯說，店裡有個特別口味是鮭魚披薩，當時大家在想辦法把海豹弄進狗籠內，「我就跑去跟我未婚夫說『快去拿鮭魚，我們把他放進去』」，成功把海豹引誘出來。

在打電話通知並短暫等待後，當地自然保護巡護員就趕到現場，他們正在住宅區附近試圖找到這隻迷路的小海豹，酒吧已經是當天第四次有人目擊小海豹出沒。

紐西蘭自然保護部門表示，11月30日在里奇蒙附近發現一隻海豹，有大量的公眾目擊報告，隨後在一間酒吧成功捕捉到牠。發言人奧特利（Helen Otley）表示，酒吧工作人員做得很好，確保海豹的安全。

這隻迷路海豹隨後被放生到附近的兔子島上，島上沒有狗，對牠來說應該是很安全的地方。每年這個時候，好奇的小海豹出現在意想不到的地方並不罕見，因為它們會沿著河流和小溪向內陸遊動，最遠可達15公里，這也是牠們正常的探索行為。

幾個月前酒吧才剛開幕的埃文斯笑說，這隻小海豹是他們第一位不得不驅逐的顧客，但很歡迎牠再次光臨，鮭魚披薩也已經是菜單的常駐品項，「現在我們都笑說，我們的口味已經獲得了官方認證」。

