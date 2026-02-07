快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
財經中心／師瑞德報導
隨著2025年全球AI熱潮席捲與台股強勁表現，攸關全台數十萬軍公教人員與千萬勞工退休生活的兩大基金：「公務人員退撫基金」與「新制勞工退休基金」，雙雙繳出亮眼的歷史級成績單。根據最新公布數據，退撫基金2025年大賺超過1,650億元，勞退基金更預估每位勞工平均可分紅約6萬元。然而，在漂亮的投資報酬率背後，軍公教退撫基金仍面臨結構性的破產年限壓力，這場「用投資績效換取改革時間」的賽跑，成為政府與公教人員最關注的課題。
退撫基金重押台積電近五成 AI供應鏈成新寵
公務人員退休撫卹基金管理局（退撫基金）本週公布2025年（民國114年）投資績效，全年收益高達1,654.62億元，創下基金成立以來的歷史新高；雖然因基金規模擴大，收益率15.96%略低於前一年，但仍遠優於定存與通膨水準。
細究其獲利關鍵，在於「重押護國神山」。根據最新持股名單，截至2025年底，退撫基金整體股票部位中，台積電（2330）的占比已飆升至47.23%，若單看自營操作部位，持股比率更突破五成。這意味著，全台公務員的退休金水位，幾乎與台積電的股價走勢休戚與共。此外，台積電同時也是退撫基金債券部位的第一大持股（8.24%），顯示基金採取「股債雙抱」策略，視台積電為核心防禦與攻擊資產。
除了台積電，退撫基金在2025年下半年進行了顯著的換股操作，大舉加碼AI伺服器供應鏈。前十大持股名單中，出現了奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、台光電（2383）及金像電（2368）等「新面孔」，取代了部分舊有標的。這些個股均為AI散熱、連接器與銅箔基板的龍頭廠，顯示退撫基金操作策略轉趨積極，精準捕捉AI基礎建設的爆發紅利。
績效雖好但財務黑洞仍存 破產年限恐提早
儘管投資績效亮眼，但退撫基金的財務結構性問題依然嚴峻。由於人口結構老化與少子化，領錢的人多、繳錢的人少，基金面臨長期入不敷出的壓力。銓敘部最新精算報告指出，即便有政府撥補與高投資報酬，公務人員退撫基金預估將在2045年用罄，教育人員退撫基金更可能提早至2042年破產，這比原先預估的時間表提早了3至4年。
雖然政府已承諾負起「最後支付責任」，但若基金水位歸零，屆時將必須由國家預算直接挹注，形同全民買單。此外，年金改革後，公教人員所得替代率逐年調降，至2025年已降至66%，這也讓許多現職與退休公教人員擔憂，未來是否還會面臨「多繳、少領、延後退」的二次年改風險。
勞工荷包有感！新制勞退分紅上看6萬 3月入帳
相較於退撫基金的「大水庫」制，屬於「個人帳戶制」的新制勞工退休基金，其獲利則直接回饋到勞工身上。受惠於台股2025年的飆漲行情，勞動、國保及退撫三大基金全年合計獲利有望挑戰1.5兆元。其中，新制勞退基金收益估計達7,800億元。
以目前新制勞退有效帳戶約1,272萬戶計算，預估每位勞工平均分紅可達6萬元，創下歷年新高，遠優於去年的5.5萬元。值得注意的是，「平均6萬元」僅是參考數值，實際分配金額與勞工個人帳戶內的「本金」及「年資」正相關。對於長期提繳、薪資較高或有自提6%的資深勞工，分紅金額甚至可能突破數十萬元；反之，年資淺或暫停提繳者，分紅則會低於平均值。這筆分紅預計將於2026年3月正式分配至勞工個人專戶中，雖不能立即提領（需滿60歲），但能享受複利滾存的效果。
2026開局續旺 退休基金單月獲利恐衝4千億
展望2026年，市場情緒依舊樂觀。台股在2026年1月展現驚人漲勢，單月大漲超過3,500點，外資與內資同步看好台股上看38,000點。法人估計，若以勞動基金與退撫基金龐大的持股部位推算，光是2026年1月的單月獲利，就有機會衝上4,000億元。這不僅為新的一年奠定強勢開局，也讓參與其中的勞工與公教人員，對今年的退休金績效充滿期待。
【實用教學】勞工退休金分紅查詢 SOP 指引
您的新制勞退帳戶到底累積了多少錢？今年3月分紅入帳後，金額變多少？請依照以下步驟查詢：
一、 查詢前準備工具
1、自然人憑證（需搭配讀卡機）
2、健保卡卡號 + 戶口名簿戶號（免讀卡機）
3、勞動保障卡（需至發卡銀行ATM）
4、郵政金融卡（需已簽署勞保局資料查詢服務同意書）
5、手機（需本人月租型門號）
二、 線上查詢步驟（最推薦，免出門）
1、進入官網：開啟瀏覽器，點擊以下連結進入「勞保局e化服務系統」。
勞工退休金一鍵查詢： https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login
2、選擇登入方式：
方法A（行動電話認證）：適合手機族。輸入身分證號、電信業者、手機號碼與健保卡號，驗證成功即可登入。
方法B（健保卡+戶號）：適合電腦族。輸入健保卡號及戶口名簿上的戶號即可登入。
3、點選查詢：登入後，點選「查詢作業」 > 「勞工退休金個人專戶核發金額」或「勞工退休金個人專戶明細」。
4、查看分紅：系統將列出歷年提繳本金與歷年分配收益（分紅），2025年度的分紅預計於2026年3月初更新顯示。
三、 實體ATM查詢步驟
1、前往持有之「勞動保障卡」發卡銀行（如台新、玉山、富邦等）或郵局的實體ATM。
2、插入卡片並輸入密碼。
3、選擇「查詢勞退專戶」或「勞保局資料查詢」選項。
4、螢幕將顯示或是列印出您的退休金專戶餘額與最新一筆收益分配。
四、 APP查詢步驟
1、下載「勞保局行動服務 APP」。
2、首次使用需先透過「電腦版e化服務系統」進行行動裝置認證（綁定手機）。
3、認證完成後，即可隨時透過APP查詢最新餘額與分紅狀況。
五、 重要提醒
領取資格：勞退新制帳戶內的錢（含本金與分紅），必須年滿60歲才能向勞保局申請提領。
並非現金發放：分紅是「存入」您的個人退休金專戶，進行複利滾存，並不會直接匯到您的銀行活存帳戶讓您花用，請勿受騙。
