快反連高速保養任務 強化機動能量

記者葉軒瑜／臺北報導

憲兵202指揮部快速反應連昨日實施高速保養任務，編組印地安「挑戰者」重型機車車隊，於規劃路線以高速行駛保養引擎系統，不僅檢視官兵操駕技術，並結合實戰化訓練要求，有效強化單位整體機動應處能量。

掌握行進節奏 維持嚴整隊形

為鞏固部隊機動作戰能力，快反連昨日凌晨沿快速道路機動至桃園地區漁港，編組賓士敞篷引導車及20輛「挑戰者」重機，採縱隊機動至目的地，藉由行駛過程以時速100公里以上速度，使車輛維持轉速高、換檔少等引擎運作特性，自然清除積碳並改善重機油品循環，藉此確保車輛最佳狀態。

廣告 廣告

高速保養期間，官兵全程依引導車掌握行進節奏，並視車流與路況變化即時調整車距與車道，維持嚴整隊形，過程中須精準控制油門與離合器收放時機，兼顧高速行駛安全與隊形完整，同時克服長距離高速騎乘所帶來的體力與精神負荷，展現平時扎實訓練成果。

返程途中雨勢來襲，官兵在濕滑路況與能見度下降的天候持續執行任務，透過降低速度、拉大車距並強化警戒維持安全。其中，由幹部依照實戰化訓練要求，模擬戰備巡弋狀況即時下達指令，官兵須在行進間維持隊形，驗證其於全天候與複雜路況下的臨戰應變能力，確保關鍵時刻仍能迅速機動遂行任務。

快反連沿快速道路機動至桃園地區漁港。（記者劉程鈞攝）

官兵以時速100公里以上速度馳乘，展現精湛操駕能力。（記者葉軒瑜攝）