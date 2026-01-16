【快反連高速保養任務】「一點生變全面應變」 高度專注精準判斷

記者葉軒瑜／專訪

憲兵快反連透過保養任務，訓練官兵於高速機動時操駕技術，並結合戰術應用使其突破環境限制，強化臨戰應變效能。快反連排長顏中尉表示，高速機動不只是騎得快，更是幹部指揮判斷與官兵戰術運用的訓練時機，幹部必須隨時掌握隊形、路況與任務節奏，確保在實戰中能迅速穿梭於城市複雜地形，達成「一點生變，全面應變」的戰術核心價值。

顏排長強調，單位全員都必須具備駕駛印地安「挑戰者」重機的能力與資格，幹部更需以身作則帶領官兵投入訓練，身為指揮官若無法親自上車體會高速行駛下的風險與限制，就難以在戰術規劃與現場管制上做出正確判斷，因此平時除精進個人操駕能力外，也會透過實戰化訓練，將高速機動納入戰術想定。

班長鄭淳豪上士則分享，實際執行高速保養任務時，最具挑戰的是長時間高速行駛下的體力負荷與精神專注度，尤其在夜間或天候不佳時，更考驗個人穩定度與判斷力，透過反覆訓練與幹部經驗傳承，逐步掌握油門控制、車距維持與臨場應變能力，不僅提升自身操駕信心，也能在帶領弟兄時協助排除心理壓力，讓單位各種狀況下都能穩健完成任務。

顏中尉。（記者葉軒瑜攝）

鄭淳豪上士。（記者葉軒瑜攝）