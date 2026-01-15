「快叫救護車」女中醫師嘶吼急救！在場信眾竟冷眼旁觀 精舍命案庭訊曝光

台北地院審理精舍命案，關於王薀領導的地下宗教團體涉嫌凌虐致死，庭訊中何姓女中醫師描述案發凌晨急救過程。（翻攝畫面）

台北地院昨（14日）審理「精舍命案」，庭訊中何姓女中醫師出庭作證，回憶案發當日凌晨急救死者蔡女的過程。她描述蔡女已無呼吸心跳，自己連忙施行CPR，卻遭在場信眾冷漠對待，最終蔡女不治。庭上細節揭露後，引發社會對地下宗教團體管理與信眾責任的關注。

蔡女死亡當晚發生了什麼？ 急救過程細節曝光

何姓女中醫師證稱，2024年7月24日凌晨3時接到游姓師姐電話，請她攜帶針灸工具前往精舍。當她於4時抵達時，蔡女已臉色慘白、嘴巴微張、無呼吸心跳。何女隨即實施體外心臟按摩，發現僅在按壓時有微弱脈搏，松手即停止。

急救過程近1小時，何女焦急呼喊在場師傅吳慧珠及信眾姜芃妤「快叫救護車」，但兩人未採取任何行動。何女表示，她原本以為其他人會負責通報，對現場情況並不完全了解，也不清楚是否有王男下令禁止叫救護車。最終蔡女於清晨5時宣告死亡。

地下宗教團體管理爭議 死因與凌虐疑雲

檢方指出，死者蔡女長期遭王薀（本名王江鎮）領導的地下宗教團體凌虐。王男因不滿蔡女在財產計算上出錯，並懷疑其傳染新冠肺炎給貼身護法女子，要求蔡女剃光頭並每日跪地磕頭數百次，期間還多次遭內部批鬥。

庭訊中，法官出示法醫相驗報告，顯示蔡女四肢有大面積瘀青，與何女在庭上稱「四肢乾淨」的說法相互矛盾。此外，何女曾試圖將死因歸咎於死者體質虛弱或新冠後遺症，但法官對此提出質疑，認為死者已無生命徵象下，何女無法判斷是否中暑，案情仍有許多待釐清疑點。

偽證爭議與信眾責任

庭訊中，法官也提及，何女在偵查期間曾承認作偽證。對於在場信眾未立即通報，庭上成為討論焦點。檢方與法官均對何女證詞的可信度提出質疑，全案後續仍需釐清王薀指示行為、信眾責任及死因鑑定結果。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

