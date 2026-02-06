快叫救護車！《豆腐媽媽》替身墜落 頭重擊地面影片曝

民視《豆腐媽媽》一名男替身在拍攝四節高台墜落片段時，不慎頭部重擊地面。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）





民視《豆腐媽媽》劇組近日傳出嚴重工安意外，一名男替身在拍攝墜落片段時，不慎頭部重擊地面。雖然目前已脫離險境，但家屬對劇組高層處理態度感到不滿。台北市電影戲劇業職業工會也發表嚴正聲明，譴責電視台消極卸責，並公開事發影片還原真相。

替身高台墜落頭部重擊險喪命

台北市電影戲劇業職業工會表示，該男替身於1月20日拍攝四節高台墜落時發生重大職災。因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷。送醫後進入加護病房治療七天，醫師曾告知病況危急。雖經搶救脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察，後續將面臨漫長復健，生活功能受影響。

曝光的現場事故影片顯示，男替身敬業從高台墜落，但保護軟墊鋪設範圍不足，頭部直接重擊水泥地，發出巨大聲響。現場女工作人員尖叫連連，其他人則急喊：「救護車趕快，叫救護車快點！」

工會嚴正聲明3大訴求

一、 安全絕不退讓！

台北市電影戲劇業職業工會已協助替身及家屬委託律師處理後續程序，包括勞檢、刑事責任追究及民事求償，並提供法律、行政及實務支援，督促業者不得敷衍帶過或卸責。工會強調，這不只是個案，而是影視產業長年失序的結果，絕不容再被當成一次性的「意外」。

二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！

對於電視台與製作公司遲滯、不主動處理的態度，工會表達最強烈譴責。當產業經營僅以收視、點擊及利益為考量，卻在職災後推諉責任、斤斤計較補償、缺乏道歉與檢討誠意，真正受害的就是第一線拚命工作的勞工。任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也嚴重羞辱全體影視工作者。工會要求業者立即正面回應，承擔完全責任，停止拖延與切割。

三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！

多年來，多數電視台透過大量委外發包規避責任，未落實職業安全衛生法規定之雇主責任。此次事件再次暴露同樣問題，包括：

1.未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員

2.未實施安全衛生教育訓練

3.未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置

4.當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮

5.未於事前排練與現場開拍前完成安全演練

6.為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽

7.未加保足額保險保障

台北市電影戲劇業職業工會強調，這不是偶發疏忽，而是系統性地將人命當成拍攝成本，明顯違法並背離基本安全原則。若產業結構與責任關係不被正面處理，「意外」只會一再重演。

台北市電影戲劇業職業工會也鄭重宣示，只要影視產業有人因安全失守受害，工會就不會停止發聲與行動，「人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」

