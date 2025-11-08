快問快答大讚台灣味 賴清德吃「滿漢全席」：台灣豬回來了
台灣日前因爆發非洲豬瘟導致豬隻禁宰、禁運15天，如今禁令已解除，總統賴清德今天（8日）在臉書發文表示「台灣豬回來了」。他還PO出一支「快問快答」影片，向大家分享他喜歡的滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等小吃，邀請國人一起用行動支持台灣豬。
賴清德在「快問快答」影片中，分享了滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等台灣小吃，並表示自己興趣很廣，什麼都喜歡吃。他指出，剛才他提到這麼多的小吃，都是大家熟悉的日常台灣味，「也都是用台灣豬做成的喔」。他還看著桌上的小吃說道，「就像前面這一盤，像滿漢全席一般。」
賴清德說，過去一陣子，因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，從這周末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉， 安心享用美食了。
賴清德也說，請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人。 但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外帶回、寄回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家跟我們一起用行動支持台灣豬。
