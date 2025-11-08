快問快答！總統愛吃的全盤托出 賴清德籲用行動支持台灣豬

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

台灣豬肉在周末解禁、重回市場。賴清德總統今（8）日透過臉書釋出「快問快答」短片，把他愛吃的台灣豬肉特產一次說清楚，他呼籲全民用行動支持台灣豬。

賴清德總統呼籲全民用行動支持台灣豬。（圖／總統府）

賴清德表示，「台灣豬回來了！滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的」、「..剛剛提到這麼多的小吃，都是大家最熟悉的日常台灣味，也都是用台灣豬做成的，就像前面這些，像滿漢全席一般。」

賴總統指出，從這個週末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食，他要請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人。但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家跟我們一起用行動支持台灣豬。

更多FTNN新聞網報導

是選票硬？或石頭硬 被罵翻的健保補充保費下一步

三大豬瘟非疫國5個月就破功！誰該負責？

動保團體曝光台灣豬隻「活體拍賣」殘忍虐待！鐵勾上顎、肛門拖拉 呼籲政府管管

