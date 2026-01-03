快學起來！避免退休淪為「下流老人」50歲必做這3件事…才能安穩度餘生

生活中心／陳弘逸報導

日本專家建議，50歲後，首要目標是努力控制消費，提出3種方式，避免日後淪為「下流老人」。（示意圖／Pixabay）

當人從中年開始步入老年，需思考退休計畫，又憂心退休金不夠，便凸顯事前儲蓄規劃便顯得格外重要。當體力退化，開源變得困難，節流就顯得重要，因此，有日本專家建議，50歲後，首要目標是努力控制消費，提出3種方式，避免日後淪為「下流老人」。

據日媒《All About》報導，若屆臨50歲，積蓄比預期少，憂心60歲退休後，退休金不足，首要任務就是控制消費，專家提供以下3種方式：

一，錢包中只放一定的金額，避免過多「不小心」亂買東西，若有這個習慣，更應該把現金控制在「最低限度」，養成只買「必需品」的習慣。例如：原本帶2萬日圓（約台幣4000元）外出，將金額減半，備妥所需的現金，避免超支。

廣告 廣告

二，養成每次花錢都記帳的，除了解自己的消費習慣，也可透過信用卡或電子支付等消費方式，以利核對帳戶消費。記錄、回顧消費的好處在於，檢視是否過度消費，及是否都花在必要開銷上，避免被「促銷」吸引，或忽視背後的消費動機，以便未來調整。

三，準備生活費以外的其他開支，除日常開銷，其餘必要開銷如：保險費、更換家電、醫療費用、房產稅和車輛檢查等。此舉以利提前預估非開支，並預留一些緊急資金，並可透過先前消費記錄，規劃未來儲蓄計畫。

更多三立新聞網報導

自豪抓捕馬杜洛…秀逮人照！川普宣稱「已取代門羅主義」超越前人功績

委內瑞拉「中國製」預警雷達破功！遭美軍閃電空襲形同虛設…淪高級裝飾

抓女酒友到宮廟涼亭「掀裙隔褲猛撞」把她弄渾身傷！老翁辯：這樣不猥褻

職軍騙砲「一直X到懷孕」美髮師崩潰：被父母養大，不是讓她當小三的

