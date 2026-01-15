「快審快殺」：誰是面臨處決的伊朗人索爾坦尼
據家屬與人權組織所稱，一名因與近期抗議浪潮而被捕的伊朗男子遭判處死刑，並被告知將面臨處決。
據設於挪威的庫爾德族人權組織「亨加」（Hengaw）表示，26歲的爾凡·索爾坦尼（Erfan Soltani）上星期四（1月8日）在德黑蘭以西城市法爾迪斯（Fardis）被捕。數日後，當局在未提供任何額外細節的情況下通知其家屬，他的處決被安排在星期三（14日）。
人權組織「亨加」星期三表示「嚴重且持續關切」索爾坦尼的生命權，但從親屬取得的消息顯示，他的處決已被延期。
伊朗司法部門至今尚未就索爾坦尼一案作出評論，也未宣布任何與抗議活動相關的處決。政府實施的網路封鎖也使外界難以掌握他的狀況——以及其他可能處於類似情況者的資訊。
人權組織「亨加」的阿瓦亞爾·謝基（Awyer Shekhi）告訴BBC，她擔心像索爾坦尼這樣的情況「很多」，並強調與以往的抗議活動相比，伊朗當局此次暴力鎮壓的規模和速度都令人震驚。
索爾坦尼的其中一名親屬星期二（13日）告訴BBC波斯語網（BBC News Persian），伊朗某法院「在極其快速的程序中、僅僅兩天內」便對他作出死刑判決。
索爾坦尼居住於卡拉季縣法爾迪斯市（Fardis, Karaj），經營一家服裝店。「亨加」人權組織在聲明中表示，他是在「他的私人住所」內被捕。
據報導，伊朗當局一直未向索爾坦尼的家人提供更多資訊，只稱他因參與抗議被捕。
謝基向BBC廣播電台第四台晨間新聞節目《今日》（Today, BBC Radio 4）表示，他的姊姊是一名律師，試圖跟進案件，但當局告訴她無案可追。
「他只是反對伊朗當前局勢的人......現在卻因表達意見而被判死刑。」
謝基表示，伊朗死囚按慣例會在行刑前獲准與至親見最後一面。
她補充說，儘管伊朗當局曾告知家人會允許在行刑前與爾凡會面，但自他被捕以來，他並未被允許與家人有任何聯繫。
她指出，由於網路關閉，「很可能」伊朗還有其他人處於與索爾坦尼類似的境況當中，但外界掌握的資訊有限。
美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）表示，若伊朗處決抗議者，美國將採取「非常強烈的行動」——並在其「真相社交」（Truth Social）平台上呼籲伊朗民眾「持續抗議」。他還稱，已取消與伊朗官員的所有會面，「直到對抗議者的愚蠢殺戮停止，援助要來了」。
之後他又表示，其政府「獲得可靠消息」稱，「伊朗的殺戮行動正在停止，也沒有執行死刑的計畫」。
隨著抗議升級、當局加大致命鎮壓力度，德黑蘭當局於上星期四實施網路封鎖。
BBC與多數其他國際媒體目前無法在伊朗境內進行報導，使得資訊的取得與核實非常困難。
位於美國的「人權活動者通訊社」（HRANA）表示，儘管網路封鎖，截至目前已確認有 2417名抗議者遭到殺害，另有12名兒童與10名與示威無關平民遇害。該組織並稱，近150名安全部隊或政府相關人員也在動亂中死亡。
據「人權活動者通訊社」統計，至少有18434名抗議者在動亂期間被捕。
伊朗司法總監戈拉姆侯賽因·莫赫塞尼—埃傑伊（Gholamhossein Mohseni-Ejei）承諾，將對所謂的「暴徒」迅速採取法律行動。他表示，那些「犯下恐怖主義行為的人絕對應該優先接受審判和懲罰」。
他並在星期三稱，當局計劃為部分近期動亂的「主要涉案人物」舉行公開審判，媒體可旁聽。
然而「亨加」人權組織在聲明中指出，伊朗處理索爾坦尼一案「明顯違反國際人權法」，並補充說：「案件的倉促與不透明處理，加劇了外界對當局以死刑作為壓制民眾抗議工具的憂慮。」
美國國務院在其波斯語X帳號上寫道：「爾凡是第一位被判死刑的抗議者，但不會是最後一位。」
據報導，此次抗議已蔓延至伊朗31省中超過180座城市和小鎮，導火線是伊朗貨幣崩跌及生活成本暴漲所引發的民怨。
抗議隨後迅速擴大成為要求政治變革的呼聲，並成為自1979年伊斯蘭革命以來其中一次對神權體制的嚴重挑戰。
過去三年中，伊朗至少已處決12名因2022年「女人、生命、自由」抗議運動而被判死刑的男子。
那場全國性動亂源於庫爾德裔年輕女子馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）在被指「佩戴不當頭巾」後遭道德警察拘押，並在看押期間死亡。
人權組織表示，最近一次這類處決發生在去年9月6日，當時梅赫蘭·巴赫拉米安（Mehran Bahramian）在伊斯法罕（Isfahan）被絞死。
總部位於挪威的「伊朗人權」（IHR）組織當時報告稱，當局曾對巴赫拉米安施以酷刑逼供，且他未獲得公平審判。
報告稱，他於2024年1月被法院以「敵視真主」罪名判處死刑，罪嫌是在2022年12月在塞米羅姆（Semirom）抗議中殺害一名革命衛隊成員。
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 6 小時前 ・ 240
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 26
【台積電法說會】賺翻！第4季毛利率62% 全年每股賺破66元
台積電（2330）年今（15）日召開法說會，會中公布去年第四季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計每股賺66.25元，第4季毛利率62%，優於市場預期。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 35
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 120
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 178
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 213
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 5 小時前 ・ 97
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 99
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 8
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 117
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 4
土方之亂衝擊營建成本 賴正鎰示警：房價每坪恐再漲5萬元
面對近期引發爭議的土方全流向管制，鄉林集團（5531）董事長賴正鎰今（15）日指出，新制缺乏配套，導致土資場塞車、處理費飆漲，一個標準建案地下室施工成本可能從兩、三千萬元暴增至一億元，若不妥善解決，房價每坪恐再上漲5萬元，最終仍由消費者承擔。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 14
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 3 小時前 ・ 159
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 5
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 13
下週恐迎「入冬最強寒流」，保暖需求暴增更要用得安全
根據中央氣象署預警，下週將有一波入冬以來最強寒流南下，部分地區低溫恐下探10度以下，清晨與夜晚體感溫度更低。隨著氣溫驟降，暖暖包、電熱毯、充電式保暖小物等使用量勢必大增，醫師提醒，越冷越要注意保暖用品的正確使用方式，否則一不小心，反而可能因長時間接觸高溫，造成「低溫燙傷」卻不自知。 尤其在寒流期間，民眾常會整夜使用電熱毯或長時間貼著暖暖包取暖，若本身屬於皮膚感覺較遲鈍族群，如長者、糖尿病患或循環較差者，更容易在沒有明顯疼痛感的情況下受傷。專家呼籲，寒流來襲時，保暖要「適度、間歇、分散」，並隨時留意皮膚狀況，才能真正暖身、不傷身。以下是最夯5種保暖小物 1.拋棄式暖暖包暖暖包，大概是最方便便宜的保暖小物了，市面上有手握式及黏貼式兩種，內容物以活性炭、鐵粉等為主要成分，外層以棉質布包裝，拆封後雙手搓揉幾下，讓鐵粉氧化產生熱能，可以達到保暖效果。一般來說，暖暖包一小包使用時限為12小時，國家標準規定溫度最高不能超過70℃，暖暖包平均約可維持40℃的溫度，在寒流來時或需要的時候，能提供最簡易又方便的保暖。 2.充電式暖抱枕這類型的發熱暖抱枕，造型多樣、圖案可愛，使用前只需充電，完成後會有發熱效常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2