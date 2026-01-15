「快審快殺」：誰是面臨處決的伊朗人索爾坦尼

[Hengaw Organization for Human Rights]

據家屬與人權組織所稱，一名因與近期抗議浪潮而被捕的伊朗男子遭判處死刑，並被告知將面臨處決。

據設於挪威的庫爾德族人權組織「亨加」（Hengaw）表示，26歲的爾凡·索爾坦尼（Erfan Soltani）上星期四（1月8日）在德黑蘭以西城市法爾迪斯（Fardis）被捕。數日後，當局在未提供任何額外細節的情況下通知其家屬，他的處決被安排在星期三（14日）。

人權組織「亨加」星期三表示「嚴重且持續關切」索爾坦尼的生命權，但從親屬取得的消息顯示，他的處決已被延期。

廣告 廣告

伊朗司法部門至今尚未就索爾坦尼一案作出評論，也未宣布任何與抗議活動相關的處決。政府實施的網路封鎖也使外界難以掌握他的狀況——以及其他可能處於類似情況者的資訊。

人權組織「亨加」的阿瓦亞爾·謝基（Awyer Shekhi）告訴BBC，她擔心像索爾坦尼這樣的情況「很多」，並強調與以往的抗議活動相比，伊朗當局此次暴力鎮壓的規模和速度都令人震驚。

索爾坦尼的其中一名親屬星期二（13日）告訴BBC波斯語網（BBC News Persian），伊朗某法院「在極其快速的程序中、僅僅兩天內」便對他作出死刑判決。

索爾坦尼居住於卡拉季縣法爾迪斯市（Fardis, Karaj），經營一家服裝店。「亨加」人權組織在聲明中表示，他是在「他的私人住所」內被捕。

據報導，伊朗當局一直未向索爾坦尼的家人提供更多資訊，只稱他因參與抗議被捕。

謝基向BBC廣播電台第四台晨間新聞節目《今日》（Today, BBC Radio 4）表示，他的姊姊是一名律師，試圖跟進案件，但當局告訴她無案可追。

「他只是反對伊朗當前局勢的人......現在卻因表達意見而被判死刑。」

謝基表示，伊朗死囚按慣例會在行刑前獲准與至親見最後一面。

她補充說，儘管伊朗當局曾告知家人會允許在行刑前與爾凡會面，但自他被捕以來，他並未被允許與家人有任何聯繫。

她指出，由於網路關閉，「很可能」伊朗還有其他人處於與索爾坦尼類似的境況當中，但外界掌握的資訊有限。

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）表示，若伊朗處決抗議者，美國將採取「非常強烈的行動」——並在其「真相社交」（Truth Social）平台上呼籲伊朗民眾「持續抗議」。他還稱，已取消與伊朗官員的所有會面，「直到對抗議者的愚蠢殺戮停止，援助要來了」。

之後他又表示，其政府「獲得可靠消息」稱，「伊朗的殺戮行動正在停止，也沒有執行死刑的計畫」。

隨著抗議升級、當局加大致命鎮壓力度，德黑蘭當局於上星期四實施網路封鎖。

BBC與多數其他國際媒體目前無法在伊朗境內進行報導，使得資訊的取得與核實非常困難。

位於美國的「人權活動者通訊社」（HRANA）表示，儘管網路封鎖，截至目前已確認有 2417名抗議者遭到殺害，另有12名兒童與10名與示威無關平民遇害。該組織並稱，近150名安全部隊或政府相關人員也在動亂中死亡。

據「人權活動者通訊社」統計，至少有18434名抗議者在動亂期間被捕。

伊朗司法總監戈拉姆侯賽因·莫赫塞尼—埃傑伊（Gholamhossein Mohseni-Ejei）承諾，將對所謂的「暴徒」迅速採取法律行動。他表示，那些「犯下恐怖主義行為的人絕對應該優先接受審判和懲罰」。

他並在星期三稱，當局計劃為部分近期動亂的「主要涉案人物」舉行公開審判，媒體可旁聽。

然而「亨加」人權組織在聲明中指出，伊朗處理索爾坦尼一案「明顯違反國際人權法」，並補充說：「案件的倉促與不透明處理，加劇了外界對當局以死刑作為壓制民眾抗議工具的憂慮。」

美國國務院在其波斯語X帳號上寫道：「爾凡是第一位被判死刑的抗議者，但不會是最後一位。」

據報導，此次抗議已蔓延至伊朗31省中超過180座城市和小鎮，導火線是伊朗貨幣崩跌及生活成本暴漲所引發的民怨。

抗議隨後迅速擴大成為要求政治變革的呼聲，並成為自1979年伊斯蘭革命以來其中一次對神權體制的嚴重挑戰。

[BBC]

過去三年中，伊朗至少已處決12名因2022年「女人、生命、自由」抗議運動而被判死刑的男子。

那場全國性動亂源於庫爾德裔年輕女子馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）在被指「佩戴不當頭巾」後遭道德警察拘押，並在看押期間死亡。

人權組織表示，最近一次這類處決發生在去年9月6日，當時梅赫蘭·巴赫拉米安（Mehran Bahramian）在伊斯法罕（Isfahan）被絞死。

總部位於挪威的「伊朗人權」（IHR）組織當時報告稱，當局曾對巴赫拉米安施以酷刑逼供，且他未獲得公平審判。

報告稱，他於2024年1月被法院以「敵視真主」罪名判處死刑，罪嫌是在2022年12月在塞米羅姆（Semirom）抗議中殺害一名革命衛隊成員。