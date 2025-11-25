快對獎！統一發票9、10月千萬特別獎號碼「25834483」

單月份25日的統一發票開獎日又到了！114年9-10月期統一發票於今（25）日開獎，財政部公布本期千萬元特別獎號碼為25834483。此外，上一期114年7-8月統一發票仍有2張千萬元特別獎、5張200萬元特獎及2張雲端發票100萬元獎尚未兌領，領獎期限至115年1月5日止。

114年9-10月期統一發票於今（25）日開獎。（示意圖／中天新聞）

財政部表示，今年5月至12月每期統一發票開獎組數中，雲端發票專屬獎500元獎項增開70萬組，組數達315萬組，總開獎組數為326萬6030組。財政部鼓勵民眾多加使用雲端發票，不僅方便，還能達到節省資源與環境保護的目標。

財政部次長李慶華日前表示，明年統一發票經費規劃增列約25.5億元，預估每期雲端發票專屬獎500元將增開將近85萬組，加上原有其餘獎項的開獎組數，每期開獎總組數將增至約411萬組，讓國人中獎機會更高。

