快對發票！7、8月千萬獎2張沒人領 「中獎地點曝」財政部急尋

記者鄭玉如／台北報導

7、8月期特別獎及特獎中獎發票，目前各2張、5張未領取，兌領至115年1月5日。（圖／記者戴玉翔攝影）

幸運兒快對發票！財政部提醒，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（新台幣200萬元）中獎發票，目前各2張、5張未領取，未領的千萬大獎發票包括App Store訂閱費300元、在台南市龍崎區7-ELEVEN購買的食品102元，兌領期限到115年1月5日止。

財政部表示，9、10月期統一發票將於25日開獎，不過7、8月期統一發票特別獎1000萬元仍有2張未領，包括App Store訂閱費300元、在台南市龍崎區7-ELEVEN購買的食品102元。

而未領的200萬元特獎發票有5張，包含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路的7-ELEVEN購買食品132元、元一瓦斯購買瓦斯桶290元，以及在台南市歸仁區保大路的茶の魔手所購買飲料的30元發票。

7、8月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼是「53960536」、200萬元特獎中獎號碼「51509866」，3組頭獎中獎號碼為「43074088」、「22870220」、「38253117」。領獎期限至明（115）年1月5日止，中獎人盡快於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

