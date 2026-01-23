快對發票！9-10月「11張大獎」未領 最低僅花9元

2025年9、10月期統一發票領獎期限將於3月5日截止，仍有11張大獎無人兌領。（圖／東森新聞）





快檢查發票！2025年9、10月期統一發票領獎期限將於3月5日截止，財政部提醒，仍有11張大獎無人兌領，其中千萬特別獎落在台北和桃園，若不慎錯過期限，恐與大獎擦身而過。

9、10月期統一發票千萬特別獎號碼「25834483」，200萬元特獎號碼為「46587380」，雲端發票百萬獎，財政部表示，排除空白、作廢、金額不符，或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，共有11張中獎發票尚未兌領。

尚未兌領1000萬中獎發票

1.Google Play台北市信義區｜消費項目：訂閱費50元

2.阿潭ㄟ店專業生鮮市場（桃園市中壢區中山東路3段88號）｜消費項目：食品153元

尚未兌領200萬中獎發票

1.App Store台北市信義區｜消費項目：應用程式165元

2.街口支付（台北市松山區長安東路2段225號8樓）｜消費項目：手續費90元

3.POYA Beauty寶雅（桃園市桃園區慈文路727、729號）｜消費項目：物品1117元

4.寶昌食品（屏東縣潮州鎮信義路27號1樓）｜消費項目：食品120元

尚未兌領100萬中獎發票

1.7-ELEVEN 七堵站門市（基隆市七堵區東新街2號）｜消費項目：飲品295元



2.App Store台北市信義區｜消費項目：應用程式165元



3.Uber Eats（新北市林口區文化二路1段390號7樓）｜消費項目：外送費69元



4.Uber Eats（新北市林口區文化二路1段390號7樓）｜消費項目：外送費9元



5.7-ELEVEN 員玉門市（宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號）｜消費項目：飲品71元

財政部提醒，民眾可登入「財政部電子發票整合服務平台」，進入手機條碼專區，點選「歸戶設定」將各種載具（如會員卡、信用卡、外送平台等）歸戶到手機條碼，再到「領獎設定」填寫身分證字號與匯款帳戶，並開啟「啟用中獎自動匯款」功能。也可透過「統一發票兌獎APP」完成相同步驟，之後只要固定用載具存雲端發票，就能享有自動對獎與中獎通知服務。

