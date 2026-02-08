三立新聞網 setn.com

快幫張惠妹找人！罕見發文求尋找台東人 天后想要親自見一面

三立新聞網

記者鄭尹翔／台北報導

張惠妹發文尋找台東人。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹發文尋找台東人。（圖／聲動娛樂提供）

「阿妹」張惠妹與調酒師男友 Sam 感情穩定甜蜜，近期男友在她的家鄉台東開設全新咖啡廳餐酒館「希拉海」，正式對外亮相。阿妹也罕見在社群平台限時動態發文「尋人」，寫下「親愛的，有人在台東嗎，舉手一下，我迫不及待想要和你們分享」，親自為新店宣傳，引發粉絲關注。

張惠妹發文尋找台東人。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹發文尋找台東人。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)

阿妹在限時動態中不僅標註「希拉海」官方 IG，也親切邀請大家到現場走走，寫道：「快來喝一杯咖啡，告訴我有奪～舒服～」，最後再補上一句「歡迎光臨」，展現難得輕鬆又生活化的一面。貼文曝光後，不少台東在地粉絲與歌迷紛紛留言回應，直呼一定要朝聖打卡。

廣告
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)
張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)

其實在「希拉海」施工期間，就曾有阿妹親自到現場「監工」的畫面曝光，低調卻用心參與店面籌備過程。隨著店家正式開幕，許多粉絲也早已將這間由阿妹與男友共同投入心力的空間列入台東必訪清單，期待能感受天后家鄉的慢活氛圍。

「希拉海」除了夜間作為餐酒館營業，也規劃下午時段提供咖啡，結合台東獨有的悠閒步調。店家在社群平台的自我介紹中，以擬人方式分享空間蛻變歷程，透露原本是一處鐵道旁閒置多年的倉庫，歷經將近一年整修與討論，才逐漸成為現在充滿風格與溫度的樣貌。

文中也感性寫道：「也不知道為什麼我們互相喜歡，可能是台東的泥土很黏吧！」感謝所有參與改造的夥伴與師傅，讓「希拉海」能夠美美地與大家見面。隨著阿妹親自發文加持，也讓這間咖啡廳餐酒館話題度持續升溫，成為近期台東最受矚目的新亮點。

更多三立新聞網報導
鄧紫棋宣布加場！大巨蛋驚喜多開這一天 首賣三場12萬張30秒完售
魏如萱小巨蛋開唱！超大咖天后驚喜送上祝福 男友IAN未見蹤影
NONO捲性侵案2年失業！倒數3天決定宣判日 愛妻朱海君近況曝

其他人也在看

還不是最冷！　專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣

還不是最冷！　專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前4則留言
翁滋蔓情牽豪門　北一女校花級舊照曝光超驚艷

翁滋蔓情牽豪門　北一女校花級舊照曝光超驚艷

北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前97則留言
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代

賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代

改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」

鏡報 ・ 3 小時前112則留言
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

EBC東森新聞 ・ 13 小時前發表留言
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約　讀完劇本就警覺：太多問題

這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約　讀完劇本就警覺：太多問題

改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」

鏡報 ・ 12 小時前47則留言
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢

李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢

藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前188則留言
身價8億百歲阿公閃婚　子孫急搶人雙方互告

身價8億百歲阿公閃婚　子孫急搶人雙方互告

社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。

民視 ・ 1 天前70則留言
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護　日常「恍神聽不懂」內幕全曝光

鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護　日常「恍神聽不懂」內幕全曝光

台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前174則留言
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗　專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗　專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前366則留言
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」　低溫下探8℃

今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」　低溫下探8℃

寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3則留言
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目　文化總會回應：將進行調整

李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目　文化總會回應：將進行調整

李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...

CTWANT ・ 11 小時前187則留言
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞　點名1檔「AI測試黑馬股」

南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞　點名1檔「AI測試黑馬股」

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...

FTNN新聞網 ・ 14 小時前2則留言
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力

咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力

你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。

鏡報 ・ 1 天前15則留言
MLB》3冠快腿Gore過世　生涯首安前已23盜

MLB》3冠快腿Gore過世　生涯首安前已23盜

以快腿聞名的3度世界大賽冠軍球員Terrance Gore，在今天傳出不幸過世的消息，年僅34歲。他的妻子Britney透露，Gore原本只是接受一般手術，但卻不幸過世。

TSNA ・ 2 小時前3則留言
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

EBC東森新聞 ・ 18 小時前7則留言
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」

交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」

女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前8則留言
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」　今晚4地防大雨

寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」　今晚4地防大雨

寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前1則留言
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩

最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩

[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以

新頭殼 ・ 1 天前51則留言
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物　醫：粉末比整顆更危險

50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物　醫：粉末比整顆更危險

粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1則留言
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳

《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳

民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個

自由時報 ・ 1 天前54則留言