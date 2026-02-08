快幫張惠妹找人！罕見發文求尋找台東人 天后想要親自見一面

記者鄭尹翔／台北報導

「阿妹」張惠妹與調酒師男友 Sam 感情穩定甜蜜，近期男友在她的家鄉台東開設全新咖啡廳餐酒館「希拉海」，正式對外亮相。阿妹也罕見在社群平台限時動態發文「尋人」，寫下「親愛的，有人在台東嗎，舉手一下，我迫不及待想要和你們分享」，親自為新店宣傳，引發粉絲關注。

張惠妹發文尋找台東人。（圖／翻攝自XXILAHI 希拉海 IG )

阿妹在限時動態中不僅標註「希拉海」官方 IG，也親切邀請大家到現場走走，寫道：「快來喝一杯咖啡，告訴我有奪～舒服～」，最後再補上一句「歡迎光臨」，展現難得輕鬆又生活化的一面。貼文曝光後，不少台東在地粉絲與歌迷紛紛留言回應，直呼一定要朝聖打卡。

張惠妹和男友Sam共同經營的餐酒館希拉海，在台東開始營運。（圖／翻攝自XXILAHI希拉海 IG)

其實在「希拉海」施工期間，就曾有阿妹親自到現場「監工」的畫面曝光，低調卻用心參與店面籌備過程。隨著店家正式開幕，許多粉絲也早已將這間由阿妹與男友共同投入心力的空間列入台東必訪清單，期待能感受天后家鄉的慢活氛圍。

「希拉海」除了夜間作為餐酒館營業，也規劃下午時段提供咖啡，結合台東獨有的悠閒步調。店家在社群平台的自我介紹中，以擬人方式分享空間蛻變歷程，透露原本是一處鐵道旁閒置多年的倉庫，歷經將近一年整修與討論，才逐漸成為現在充滿風格與溫度的樣貌。

文中也感性寫道：「也不知道為什麼我們互相喜歡，可能是台東的泥土很黏吧！」感謝所有參與改造的夥伴與師傅，讓「希拉海」能夠美美地與大家見面。隨著阿妹親自發文加持，也讓這間咖啡廳餐酒館話題度持續升溫，成為近期台東最受矚目的新亮點。

